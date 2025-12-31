ºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥ô¥¹¤¬¥Þ¥óU¤«¤é12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÅÀÃ¥¼è¡ÄÁ°È¾Àï¤ÇÆÀ¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö3¡×¤Ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥¹¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥Þ¥óU¡Ë¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö11¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡10·î½é½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¤òºÇ¸å¤ËÏ¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥ô¥¹¤Ï27Ê¬¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼ºÅÀ¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆÀ¤¿CK¤«¤é¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¿·ÂÎÀ©²¼¤Ç½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾Àï¤Î19»î¹ç¤ÇÆÀ¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö3¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Î18°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ15º¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤¦³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥óU¤Ï¡¢5°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Î6°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É 1¡Ý1 ¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0 27Ê¬ ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë
1¡Ý1 45Ê¬ ¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
