¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡È¹¥Ä´¡É¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é·âÇË¤Ç¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó³ÎÄê¡ª ¥ô¥£¥é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö11¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3°Ì¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢DF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤ÈDF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏDF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤òµ¯ÍÑ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¡¢MF¥Þ¥Æ¥£¡¦¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÈMF¥Ö¥Ð¥«¥ë¡¦¥«¥Þ¥é¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤«¤é5Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£

¡¡Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¸ø¼°Àï11Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¡¢ºÇÁ°Àþ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï48Ê¬¤Ë¡È½½È¬ÈÖ¡É¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£52Ê¬¤Ë¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿Ä¾¸å¤Ë¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤¬¤¢¤ï¤äÂà¾ì¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤Ê¤­¤òÆÀ¤ë¤È¡¢69Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤Î¿Ë¤Î·ê¤òÄÌ¤¹¥ß¥É¥ë¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¾¡Éé¤¢¤ê¡£78Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¸òÂå½Ð¾ì¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÎÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬4¡Ý1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Á°È¾Àï¤Î¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£

¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¸ø¼°Àï11Àï¤Ö¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤â8Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö6¡×¤Ë³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï2Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï3Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡¡¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 4¡Ý1 ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0 48Ê¬ ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
2¡Ý0 52Ê¬ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
3¡Ý0 69Ê¬ ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
4¡Ý0 78Ê¬ ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
4¡Ý1 90¡Ü4Ê¬ ¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë


¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡ÈÌ¥¤»¤¿¡ÉÁ´4¥´¡¼¥ë¡ª