¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡È¹¥Ä´¡É¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é·âÇË¤Ç¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó³ÎÄê¡ª ¥ô¥£¥é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö11¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢DF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤ÈDF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏDF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤òµ¯ÍÑ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¡¢MF¥Þ¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÈMF¥Ö¥Ð¥«¥ë¡¦¥«¥Þ¥é¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤«¤é5Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿Ä¾¸å¤Ë¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤¬¤¢¤ï¤äÂà¾ì¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¤È¡¢69Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤Î¿Ë¤Î·ê¤òÄÌ¤¹¥ß¥É¥ë¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¾¡Éé¤¢¤ê¡£78Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¸òÂå½Ð¾ì¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÎÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬4¡Ý1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Á°È¾Àï¤Î¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¸ø¼°Àï11Àï¤Ö¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤â8Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö6¡×¤Ë³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï2Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï3Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 4¡Ý1 ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0 48Ê¬ ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
2¡Ý0 52Ê¬ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
3¡Ý0 69Ê¬ ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
4¡Ý0 78Ê¬ ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
4¡Ý1 90¡Ü4Ê¬ ¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡ÈÌ¥¤»¤¿¡ÉÁ´4¥´¡¼¥ë¡ª
🇧🇷Íê¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¬¥Ó🇧🇷— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) December 30, 2025
¥µ¥«¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬
¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹🥅
ÆÀ°Õ¤Î·Á¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù⚽️
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè19Àá
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë v ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
📺https://t.co/Snf7crHpBk#Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/WVRgVllM2K
Ãæ±ûÆÍÇË⚡️¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£🔴— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) December 30, 2025
¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤Î¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë
¶Ë¾å¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï
¥¢¥ó¥«¡¼½Ð¾ì¤Î¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£😳
´°àú¤ÊÏ¢·È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦🔥
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè19Àá
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë v ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
📺https://t.co/Snf7crHpBk#Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/CXjVgZENMC
¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤«¤é— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) December 30, 2025
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç
¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹💥
°ìÅÙ¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤â
VAR¤ÎËö¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë🙌
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè19Àá
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë v ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
📺https://t.co/Snf7crHpBk#Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/kECYelockZ
💎ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥º¥¹💎— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) December 30, 2025
ÁÇÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é
ºÇ¸å¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹🇧🇷
ÅêÆþÄ¾¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç
¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È‼️
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè19Àá
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë v ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
📺https://t.co/Snf7crHpBk#Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/9eYbjh84vc