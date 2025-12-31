Sareee 2026Ç¯¤Ï15¼þÇ¯¡Ä¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¦¾åÃ«º»Ìï¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç½÷»Ò½é¤Î´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿àÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅöÏ¢ºÜ¡££³²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÂÀÍÛ¿À¤ÎÆ®Áè»Ë¡Ê£³¡Ë¡Û
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¡¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡½é¤á¤ÆÀï¤¦Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¥Ê¥á¤ó¤Ê¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤¤ê²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¼«Ê¬¡¢Á´°÷³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤éÍèÇ¯¤Ï¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È½çÈÖ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½°ÊÁ°¤«¤éÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÃ«º»Ìï¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç½÷»Ò½é¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡»ä¤â½÷»Ò½é¤Î´ºÆ®¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï£Í£Ö£Ð¡£ÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½Àï¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤Á¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ç¯Ëö¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ê¤Ä¤ß¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¶²¤í¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Ä¤ß¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¡Ë¤ò´¬¤¤¤¿¤é»ä¤¬°ìÈ¯¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡¡¡½¡½Â¾¤ËÀï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤Ï
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡º£Ç¯¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò°ì½ï¤Ë´¬¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ºÌ±©¾¢¤È¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î´äÃ«ËãÍ¥¡¢¤¢¤È¥Ü¥¸¥é¤È¤âÀï¤¤¤¿¤¤¡£¾¢¤È¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥é¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¡¢»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ëÁê¼ê¡£²¿Ç¯¤â¥·¥ó¥°¥ë¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´äÃ«¤ÏÆ±¤¸£²£°£±£µÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ±´ü¡£¤ª¸ß¤¤£±£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤é¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä²¿¤¬·ù¤À¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥¸¥é¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ÇÀï¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤â²¿²ó¤«»î¹ç¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇ¸åÉé¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÀï¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÍèÇ¯£³·î£²£²Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡Âç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤À¤«¤é¤³¤½µîÇ¯¤è¤ê¤âº£Ç¯¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò°ú¤Ã¤«¤²ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍèÇ¯¤â¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£ÍèÇ¯¤âÁ´ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÁÀ¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£