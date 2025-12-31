Ç¯»Ï¤Ï¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ê¤É¤Çµ¢¾Ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿ÆÀÌ¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËèÇ¯Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¡£¡Ö¿ÆÀÌ¤ÎÃ¯¤Ë¤¢¤²¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ï¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ù¤­¤«¡×¡Ö¤¢¤²¤ë¶â³Û¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤È¼þ¤ê¤«¤éÉâ¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉËèÇ¯Æ¬¤òÇº¤Þ¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£

¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷402¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2026Ç¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£



¡û6³ä¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡Ö¤¢¤²¤ë¡×¤È²óÅú

Q.2026Ç¯¡¢Ã¯¤«¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤«?

2026Ç¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£

º£Ç¯¡¢Ã¯¤«¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤«?

¤¢¤²¤ëÍ½Äê......58.7%

¤¢¤²¤Ê¤¤Í½Äê......31.1%

¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......10.2%

n=402

Ìó6³ä¤¬Ã¯¤«¤·¤é¤Ë¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¶áÇ¯¡¢Ç¯²ì¾õ¤¸¤Þ¤¤¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¤¬¤ªÇ¯¶ÌÊ¸²½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡û¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÁê¼ê¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¡Ö¿Æ¡×¡ÖÇ­¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤â

Q.Ã¯¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«? (Ê£¿ôÁªÂò²Ä)

¾åµ­¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤²¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤¢¤²¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ­¤Î²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£

Ã¯¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«? (Ê£¿ôÁªÂò²Ä)

¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â......30.9%

·»Äï¡¦»ÐËå¤Î»Ò¤É¤â(±ù¡¦ÌÅ)......54.2%

¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤É¤â(±ù¡¦ÌÅ°Ê³°)......36.4%

Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Î»Ò¤É¤â......11.4%

ÇÛ¶ö¼Ô¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼......3.8%

¿Æ¡¦ÁÄÉãÊì......14.8%

¤½¤ÎÂ¾......14%

n=236

ÄêÈÖ¤Î¡Ö·»Äï¡¦»ÐËå¤Î»Ò¤É¤â(±ù¡¦ÌÅ)¡×(54.2%)¡¢¡Ö¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤É¤â(±ù¡¦ÌÅ°Ê³°)¡×(36.4%)¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¡×(30.9%)¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÀê¤á¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×(3.8%)¤ä¡Ö¿Æ¡¦ÁÄÉãÊì¡×(14.8%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡ÖÂ¹¡×¤Ë¤¢¤²¤ë¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÄï»Ò¡×¡ÖÇ­¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¡£

¡û¤ªÇ¯¶Ì³Û¤ÎÁê¾ì¤Ï?

Q.¤¤¤¯¤é¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©

¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤Ë¤¤¤¯¤é¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ­¤Î²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£

¤¤¤¯¤é¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡© (¢¨Ê£¿ô¤ÎÁê¼ê¤Ë¤¢¤²¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î¶â³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë

1,000±ßÌ¤Ëþ......1.7%

1,000±ß°Ê¾å5,000±ßÌ¤Ëþ......30.1%

5,000±ß°Ê¾å1Ëü±ßÌ¤Ëþ......37.3%

1Ëü±ß°Ê¾å1Ëü5,000±ßÌ¤Ëþ......21.6%

1Ëü5,000±ß°Ê¾å2Ëü±ßÌ¤Ëþ......0.8%

2Ëü±ß°Ê¾å......3%

Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤ë.....4.2%

·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤.....1.3%

n=236

¡Ö5,000±ß°Ê¾å1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö1,000±ß°Ê¾å5,000±ßÌ¤Ëþ¡×¡¢¡Ö1Ëü±ß°Ê¾å1Ëü5,000±ßÌ¤Ëþ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£

º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤Ï1,000±ß¡Á1Ëü5,000±ß¤Î´Ö¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤­¡¢Ãæ¤Ç¤â5,000±ß¡Á1Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£

Ä´ºº»þ´ü: 2025Ç¯12·î15Æü

Ä´ººÂÐ¾Ý: ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷

Ä´ºº¿ô: 402¿Í

Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È