¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡Û¡Öº£¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×BTS¡¦JIMIN¤ÎÇ®°¦Àâ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤Î¥ï¥±
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡¢JIMIN¤Î¡È´é½Ð¤·¡ÉÆ°²è¤òÅê¹Æ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
BTS¤ÎJIMIN¤È½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ò¤á¤°¤ëÇ®°¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
BTS¤Î½êÂ°»öÌ³½êBIGHIT MUSIC¤Ï8·î31Æü¡¢¸ø¼°ÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤ÏJIMIN¤Î»äÀ¸³è¤È¡¢¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¿äÂ¬À¤ÎÊóÆ»¤ä±½¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ººÇÄã¸Â¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÁê¼êÂ¦¤È²áµî¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö»äÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÊ¬ÊÌ¤Ê¿äÂ¬¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ëÁê¼ê¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤â¼«À©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦ÀÚ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ç¤Ï¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¸Ä¿Í±ÇÁü¤¬³È»¶¤·¡¢JIMIN¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢BIGHIT MUSIC¤¬¸ø¼°Î©¾ì¤ò¼¨¤·¡¢»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿·Á¤À¡£
JIMIN¤È¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯¡¢¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ËBTS¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¡Ö¥¸¥ß¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¸å¤Ëºï½ü¤·¡¢µ¿ÏÇ¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±½¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Ï»¦Åþ¤¹¤ë°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶¯¹ÅÂÐ±þ¤òÍ½¹ð¡£¡Ö¿Í¤Ë¤ï¤¶¤È½ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ê¤éÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÊÛ¸î»Î¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËJIMIN¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë²±Â¬¤ÎËö¤Ë¡¢JIMIN¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Ä¾ÀÜÆ°¤¡¢º£²ó¤ÎµÄÏÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢JIMIN¤Ï¸½ºß¡¢¥½¥í³èÆ°¤ÈBTS¤Î³èÆ°¤òÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þJIMIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ß¥ó¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢³ø»³·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»ÉñÍÙ²Ê¤Ë¼óÀÊ¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÎý½¬À¸¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë¤Ø¾åµþ¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¾¹»¤·¤¿´Ú¹ñ·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Ï¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¸BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¡£BTS¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï2018Ç¯¤Î¥ê¥¢¥ëÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Ï¡¼¥È¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢KBS2½µËö¥É¥é¥Þ¡Ø°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø³°½Ð¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÖÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£