MEGUMI¡¡¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡õÃåÊª»Ñ¤Ç¡Ö»Å»öÇ¼¤á¡×Êó¹ð¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡õÏÂÉþ»Ñ¤Ç»Å»öÇ¼¤á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯»Å»öÇ¼¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Î¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÍèÇ¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃåÊª»Ñ¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¹õÈ±¥Ü¥Ö¤ÈÃåÊª¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£