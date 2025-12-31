¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¸ò´¹¤ÏÀµ·î¤Ë¡©¡¡ABCÏÉÈøÀé¿Ò¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀáÊ¬¤Ë¡×
30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î²ÐÍËÆü¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê²¼Ãå¡Ë¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀµ·î¤«¡¢ÀáÊ¬¤«¡©¡×ÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¿·Ç¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢Ç¯ËöÂç¤½¤¦¤¸¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î¶ð¾ì¹§¡Ê39¡Ë¤ÈÆâ³¤¿ò¡Ê40¡Ë¤¬¡ÖÇ¯¤¬ÂØ¤ï¤ë¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸Å¤¤¤â¤Î¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£2¿Í¤«¤éÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÏÉÈøÀé¿Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤Ë¡Ö¤Á¤Ã¤Ò¡¼¡ÊÏÉÈø¡Ë¤âÀµ·î¤Ë¡Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸ò´¹¡Ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÀáÊ¬¤ËÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÅú¤¨¡£¡Öµ´¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖÆ¦¤È°ì½ï¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡Ö¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥óÁÕ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÀÖºê²Æ¼Â¤µ¤ó¤«¤é¡ØÀáÊ¬¤ËÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¶ð¾ì¤ÈÆâ³¤¤Ë¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤ÇÏÃ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
ÏÉÈø¥¢¥Ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËABCÆþ¼Ò¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¡¢º£µÜ½¿¿À¼ÒÊ¡Ì¼¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£