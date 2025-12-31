Anker¤¬2025Ç¯¤ËºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬´ÊÃ±¤Ç¼ÂÍÑÀ­¤¬¹â¤¯¡¢Ê£¿ôÂæ¤ÎÆ³Æþ¤ä¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î5À½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§MMD Creative / Shutterstock.com¡Ë

Anker Japan¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤­¡ÖAnker¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¹ç·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×5¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú²èÁü¡Û¥È¥Ã¥×3¤ÎÀ½ÉÊ°ìÍ÷

¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊÉôÌç¥È¥Ã¥×3À½ÉÊ

Âè3°Ì¤Î¡ÖEufy SoloCam S340¡×¤Ï¡¢ÇÛÀþÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ¤¬´ÊÃ±¤«¤Ä±ÇÁü¤¬Á¯ÌÀ¤ÊÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2°Ì¤Î¥«¡¼¥É·¿¡ÖEufy Security SmartTrack Card¡×¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Çö¤µ¤Ç¡¢Î¹¹Ô»þ¤ÎÍÂ¤±²ÙÊª¤ÎÇÄ°®¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¼ÂÍÑÀ­¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£Âè1°Ì¤ÏiPhoneÍÑ¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖEufy Security SmartTrack Link¡×¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥¤¥º´¶¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤«¤éÊ£¿ôÇã¤¤¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

4°Ì¤È5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë

Âè4°Ì¤Î²°Æâ¥«¥á¥é¡ÖEufy Indoor Cam C220¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤­À¼¸¡ÃÎµ¡Ç½¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥×¥êÀßÄê¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè5°Ì¤Î¡ÖEufy HomeBase S380¡×¤Ï¡¢²ÈÃæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥á¥é¤ò1¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ëÍøÊØÀ­¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)