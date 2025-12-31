¡ÚAnker¡Û2025Ç¯ºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ï¡© ¥È¥Ã¥×5È¯É½¡ª Ê¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤ä²°Æâ¥«¥á¥é
¡ÚAnker¡Û2025Ç¯ºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ï¡© ¥È¥Ã¥×5È¯É½¡ª Ê¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤ä²°Æâ¥«¥á¥é
Anker Japan¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡ÖAnker¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¹ç·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×5¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥Ã¥×3¤ÎÀ½ÉÊ°ìÍ÷
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊÉôÌç¥È¥Ã¥×3À½ÉÊÂè3°Ì¤Î¡ÖEufy SoloCam S340¡×¤Ï¡¢ÇÛÀþÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ¤¬´ÊÃ±¤«¤Ä±ÇÁü¤¬Á¯ÌÀ¤ÊÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2°Ì¤Î¥«¡¼¥É·¿¡ÖEufy Security SmartTrack Card¡×¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Çö¤µ¤Ç¡¢Î¹¹Ô»þ¤ÎÍÂ¤±²ÙÊª¤ÎÇÄ°®¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¼ÂÍÑÀ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£Âè1°Ì¤ÏiPhoneÍÑ¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖEufy Security SmartTrack Link¡×¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥¤¥º´¶¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤«¤éÊ£¿ôÇã¤¤¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4°Ì¤È5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ëÂè4°Ì¤Î²°Æâ¥«¥á¥é¡ÖEufy Indoor Cam C220¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¸¡ÃÎµ¡Ç½¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥×¥êÀßÄê¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè5°Ì¤Î¡ÖEufy HomeBase S380¡×¤Ï¡¢²ÈÃæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥á¥é¤ò1¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ëÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
³°Éô¥µ¥¤¥È