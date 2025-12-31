¡Ö¤¹¤´¤¤²Ð»ö¡Ä¡× ¿·ÅìÌ¾¤ÇÂç·¿¥¥ã¥ê¥¢¥«¡¼¡Ö±ê¾å¡¦ÇúÈ¯¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª NEXCO¸ø³«¤Î¾×·â±ÇÁü¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¡×¡ÖÆó¼¡Èï³²¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ö½é´üÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¡×¡ª Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤Ï
¼«¿È¤Î¼«±Ò°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤â
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡¢¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿È¯¤¹¤ë¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÐºÒ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿°ì·ï¤Î¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶²¤í¤·¤¤·Ð²á¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾×·â±ÇÁü¡Û¡Ö¤¢¡¢´í¤Ê¤¤¡ª¡×¿·ÅìÌ¾¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÇúÈ¯¡¦±ê¾å¡×¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤ë¡ÚÆ°²è¡Û
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤êÀþ¡¢À¶¿åPA¤«¤é¿·À¶¿åJCT¤Î¶è´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÏÂÅÄÅç¥È¥ó¥Í¥ë¡×Æâ¤ÎÆ»Ï©¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡±ÇÁü¤Ï¡¢1Âæ¤ÎÂç·¿¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¤Ê¤¬¤éº¸¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥«¡¼¤Ï6Âæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÀÑºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÂÎºÇ¸åÉô¤«¤é¤Ï·ã¤·¤¤²Ð²Ö¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÏÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·Ï©¸ª¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÂÎ¤¬±¦Â¦¤Ë·¹¤¡¢Ï©ÌÌ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢±¦¸åÎØ¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬³°¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î²¿¤é¤«¤Î¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥«¡¼¤Ï¡¢Çò±ì¤È²Ð²Ö¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Îº¸Â¦¤ËÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¸åÂ³¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤â¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÌÇ¤µ¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë²¿¤é¤«¤Î¼ê½õ¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ää¼Ö¤«¤éÌó15Ê¬¸å¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤¬¼ÖÎ¾¸åÉô¤Ë¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤È¡¢±¦¸åÎØÉÕ¶á¤«¤é¹õ±ì¤È±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤¬¤¹¤°²£¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«25Ê¬¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ê¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥«¡¼Á´ÂÎ¤ÈÀÑºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿6Âæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢·ã¤·¤¯¹õ±ì¤òÊ®¤¾å¤²¤ëÂç²ÐºÒ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»þÀÞ¾®¤µ¤ÊÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢È¯À¸¤·¤¿ÂçÎÌ¤Î±ì¤¬¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¿¥¤¥ä¥Ð¡¼¥¹¥È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤Î¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤ò·ç¤«¤µ¤º½ÐÈ¯Á°¤ÎÅÀ¸¡¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ö²Ð²Ö¤«¤éÂçÇúÈ¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤±ÇÁü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë²ÐºÒ¤ÎÉÝ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡×¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÇúÈ¯¡×¡Ö¤³¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤éÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÂ¨ºÂ¤ËÄä¼Ö¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Î²ÐºÒ¤Ï°ìÅÙÇ³¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢¾Ã²Ð´ï°ìËÜ¤Ç¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½é´üÂÐ±þ¤Î½ÅÍ×À¤ä¥¿¥¤¥ä²ÐºÒ¤ÎÉÝ¤µ¤òÀâ¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤òÁö¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÆó¼¡Èï³²¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÃ±¤Ê¤ëÌî¼¡ÇÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç±ì¤ò¸«¤¿¤é¡¢Â¨ºÂ¤ËÈó¾ï¸ý¤ØÆ¨¤²¤ë¡×¡Ö°Û²»¤ä°Û½¤ò´¶¤¸¤¿¤éÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤Î¼«±Ò°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤¬2025Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¤«¤é6·î¡Ë¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤ÎÁí·ï¿ô¤Ï21525·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Ï1750·ï¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó8¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥¤¥ë¤äÇ³ÎÁ¤ÎÏ³±Ì¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¼«ÂÎ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä¡¢ÀÑºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÈ¯²Ð¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ð¡¼¥¹¥È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¹Ô¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬Ï©ÌÌ¤Çºï¤é¤ì¤Æ²Ð²Ö¤¬È¯À¸¤·¡¢²ÐºÒ¤Ë»ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ð¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢¶õµ¤°µ¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ä¤¬¤¿¤ï¤ó¤ÇÈ¯Ç®¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Îô²½¤·¤¿¥Ò¥Ó³ä¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬´ÉÍýÉÔÂ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÇÛÀþ¤ÎÎô²½¤ä¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅÅÁõÉÊ¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Èá»´¤Ê»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î³Î¼Â¤ÊÅÀ¸¡À°È÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£