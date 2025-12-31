¡Ö¤¢¤È1Ç¯¤«2Ç¯¤Ç¤¹¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬¤óÀë¹ð¤«¤é3Ç¯¡Ä¡Ö1²ó¤ÇÁ´Éô¾Ã¤¨¤¿¡×Éü³è¿ë¤²²þÌ¾74ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡¦¾®ÁÒÁó³¿¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò¡×¤ÎÀ¼
¤¬¤ó¹îÉþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈÖÁÈ¤Ç¹ðÇò
¡¡2022Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Î¤¬¤ó¿ÇÃÇ¡õÍ¾Ì¿Àë¹ð¡Ä¡£4ÅÙ¤Î·ëº§¤ò·Ð¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¾®ÁÒÁó³¿(¤½¤¦¤¢¡¢74)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤«¤é¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡¢Â¼ó¤Î¹üÀÞ¤ÇÄÌ±¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤¬¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¾Ü¤·¤¯¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Î¾Êý¤ÎÇÙ¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡Ö¤¢¤È1Ç¯¤«2Ç¯¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¸åÇ¾¤äÏ¾¹ü¤Ê¤É¡¢·×6¤«½ê¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£1²ó¤ÎÊü¼ÍÀþ¤Ç±¦¤ÎÇ¾¤Î¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ÆÉü³è¤·¡¢¸½ºß¤Ï4¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËËè·î¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¾®ÁÒ¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê»ö¤â¤ª¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹À¸¤¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ª¿ÈÂÎ¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸µµ¤¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Ï1973Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½©¡×(TBS)¤ä9·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£6¤Ä¤Î¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¾®ÁÒ°ìÏº¡×¤«¤é¡Ö¾®ÁÒÁó³¿¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï1973Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÎ¥º§¡£77Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·99Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2006Ç¯¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·15Ç¯¤ËÎ¥º§¡£17Ç¯¤Ë4ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£