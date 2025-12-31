¡Ö²¿¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂÎÎÏ¡¢°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬¼ã¼êÁª¼ê¤ØàÌÔÎõ¥È¥ìá¤Ç¤¿¤¿¤¤³¤à¿À¿ñ¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤é¤ÈÊ¡²¬¸©Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Æü¡¢ËÜ»æµ¼Ô¤¬Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À26Æü¡£Ê¡²¬»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï5¡¦4ÅÙ¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¸áÁ°1»þ¤Î¿ôÃÍ¡£ÆüÃæ¤Ï3ÅÙÁ°¸å¤È¡¢´¨¤µ¤Ç¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤°¤³¤È¤¹¤é¤¿¤á¤é¤¦Æü¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¸å²ù¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¼Â¤Ç¤µ¤é¤Ë¸å²ù¤·¤¿¡£¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤³¤ÎÆü¤¬¡¢ºÇ¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î1Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¸áÁ°10»þ²á¤®¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¹ç¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÎ¾ÂÄ·¤Ó¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°ì¼þ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼«½Å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤¬¡¢ËÜÎÝ¤Ë¤«¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤¬¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¸¤áÈ´¤¯¥á¥Ë¥å¡¼¤¬»³Àî¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸Ô³ä¤ê¤ò5Ê¬´Ö¡¢¿µÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê200²ó¡¢15¥¥í¤Î½Å¤ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ÈÂ³¤¯¡Ä¡£ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢Ï¢Æü»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë½©¹Í¥¿Í¤â¡¢ÂÎ°éºÂ¤ê¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤ÆµÙ·Æ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç½ªÎ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø¤È°ÜÆ°¡£ÅþÃå¤·¤¿Àè¤Ë¤ÏµÞºä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç20¥á¡¼¥È¥ë¾å¤ëà·ãºäá¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ø¤«¤é²¼¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë»²²Ãµ¼ÔÁ´°÷¤¬ÊÄ¸ý¤·¤¿¡£Ã±½ã¤ÊºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤äÊÒÂÄ·¤Ó¤Ç¤Î¾å¤ê¡£¸úÎ¨½Å»ë¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ÇÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Àî¤ÏÇ¯Îð¤È¤±¤¬ËÉ»ß¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Ê¤¹ÎÌ¼«ÂÎ¤Ï¼ã¼ê¤è¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å¤â¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤â´é¿§°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤¹¤Ù¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎàÂÎÎÏá¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÂÎÎÏ¤¢¤ë¿Í¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç¡£²¿¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂÎÎÏ¡£°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê¤â¤¦°ìÅÙÆ±¤¸Îý½¬¤Ë¡Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Þ¤¹¡©¡¡ÌÀÆü¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½éÆü¤ÏÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½©¹¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â´°Áö¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃø¤·¤¤¤Ï¤º¡£¿ôÆü¤¿¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¶ÚÆùÄË¤È¡¢ÌÔÎõ¤ÊÎý½¬¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬»Ä¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë