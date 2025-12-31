µ¢¹ñÃæ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤Ø¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¡×¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈäÏª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉáÄÌ¤Ç¿Æ¶á´¶¡×¡Ö5000±ß¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
Áá¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡£´¶Æ°¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÏÂ©»Ò2¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Ê¤«±¬¤Ø¡£½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ä¤¹¤®¡¢ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£³°¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤ÎÀäÉÊ¿Æ»Ò½Å¤òÃíÊ¸¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÄ«¿©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉáÄÌ¤Ç¿Æ¶á´¶¡×¡Ö½îÌ±Åª¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÈÓ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥Þ¥¸¤Ç°Û¼¡¸µ²á¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤Ã¤ÆÎ®ÀÐ¤ä¤Í¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç1000±ßÄøÅÙ¤Î¿Æ»ÒÐ§¤¬5000±ß¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¹¹ðÈñ¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç²¯Ã±°Ì¤ÎÀëÅÁ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£