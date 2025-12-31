¹Åç¡¦¸â»Ô¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤ÇÏ³ÅÅ¸¡ººÃæ¤Ë´¶ÅÅ¡¡ÃËÀ¼Ò°÷¤¬»àË´
30Æü¸á¸å¡¢¹Åç¸©¸â»Ô¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤Ç¡¢Ï³ÅÅ¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷¤¬´¶ÅÅ¤·»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸â»Ô¾¼ÏÂÄ®¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂè4¥É¥Ã¥¯¥Ý¥ó¥×½ê¤Ç¤¹¡£
¸â·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸á¸å6»þ10Ê¬º¢¡¢Á¥¤ÎÇÓ¿åÀßÈ÷¤ËÏ³ÅÅ¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¿ô¿Í¤Ç¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢38ºÐ¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬ÅÅµ¤²óÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ±Î½¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤°¤Ë¾ÃËÉ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢ÃËÀ¤Ï¸â»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶ÅÅ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸â½ð¤Ç¤ÏÏ«ºÒ»ö¸Î¤È¤ß¤Æ¡¢¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2025Ç¯12·î31ÆüÇÛ¿®¡Ë