¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤ËÆæ¤ÎËÞ¥ß¥¹¤¬Â³È¯¡¡Ì£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡Ä¸¢ÎÏÆ®Áè¤â´Ø·¸¤«
¡Ú£Æ£±¡¦³ÑÅÄÍµµ£¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¶ìÆ®¤ÎÆü¡¹¡Ê£´¡Ë¡Û³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æµî½¢¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡£±£±·î¾å½Ü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¤¿³ÑÅÄ¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¾Ã²½Ãæ¤Ë¤Ê¤¼¤«ºî¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎËÞ¥ß¥¹¤¬È¯À¸¡£³ÑÅÄ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Ï´°ÁöÃæºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë£±£·°Ì¤Ë·âÄÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹£Ç£Ð¤Ç¤âÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£Í½Áª¤Ç³ÑÅÄ¤Ï£±£¹ÈÖ¼ê¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤¬±¿Å¾¤Ë¤Ï¥ß¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÍ½Áª¸å¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤À¡£Èà¤Î¥¿¥¤¥ä¶õµ¤°µ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È°ÛÎã¤Î¼Õºá¤òÉ½ÌÀ¡£ºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇ¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ò½ä¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¾×·âÅª¤Ê¼ººö¤¬¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î£Ñ£±¤Ç³ÑÅÄ¤ÎÈá»´¤Ê»´ÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤òµêÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤äÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤ËÍí¤à¥ß¥¹¤¬Â³È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤¬³ÑÅÄ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÖÀª¤ÏËüÁ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï³ÑÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë°ìËç´ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÑÅÄ¤ÎÌ¿±¿¤Ï¸¢ÎÏÆ®Áè¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£³ÑÅÄ¤¬¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¸å¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡££··î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤¬ÅÅ·â²òÇ¤¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢½ÅÄÃ¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Þ¤Ç·ÀÌó´ü´Ö¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¼çÍ×³ô¼ç´Ö¤Ç¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤ÏË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¼«¤é¤Î¼ÂÎÏ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£