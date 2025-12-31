¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¹ñ³Ø±¡Âç¡¡Èá´ê½é£Ö¤Øà£µËÜÃìá¤ÎÄ©Àï¡ÖÂ¾¤ÎÂç³Ø¤Ï£µËç¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤á¤ë¤«¡½¡½¡£Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò£¶²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£´²ó¤Ï½Ð±À±ØÅÁÇÆ¼Ô¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£à£µËÜÃìá¤ò¼´¤ËÈá´ê¤Î½é£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú·²Íº³äµò¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤à£¶¶¯¤¿¤Á¡Ê£´¡Ë¡Ûº£µ¨¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£²´§¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤ÏÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¼«¿È¤âà¾¡¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿á¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Éé¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬³Î¼Â¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ï¹õÅÄÄ«Æü¡¢¶ðÂç¤Ïº´Æ£·½ÂÁ¡Ê¤È¤â¤Ë£´Ç¯¡Ë¤¬Âç¹õÃì¤À¡£¤È¤â¤ËÇúÈ¯Åª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÎ¾¥¨¡¼¥¹¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÏÉÔºß¤Ê¤¬¤é¾å¸¶Î°æÆ¡¢ÀÄÌÚÎÜ°ê¡¢¹â»³¹ëµ¯¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£´Ç¯¡Ë¡¢ÄÔ¸¶µ±¡¢ÌîÃæ¹±µü¡Ê¤È¤â¤Ë£³Ç¯¡Ë¤Îà£µËÜÃìá¤òÍÊ¤¹¤ë¤Î¤¬¹ñ³Ø±¡Âç¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£µ¿Í¤È¤âÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£Â¾¤ÎÂç³Ø¤Ï£µËç¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î£µ¿Í¤¬¶è´Ö£³ÈÖ°ÊÆâ¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤òÁö¤ì¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤Ï°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
à£µËÜÃìá¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¸õÊä¤ÏÌîÃæ¤À¡££±£±·î¤ÎÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£¶°Ì¡Ê£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£±£³¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡Ö£¹£°ÅÀ¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌîÃæ¤Ï¡Ö¹ñ³Ø±¡Âç¤ò¤â¤Ã¤ÈÀª¤¤¤Å¤±¤Æ¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£
¡¡È¢º¬Ï©¤Ç¡Ö£±£²£°ÅÀ¡×¤òÁÀ¤¦À®Ä¹³ô¤¬¡¢È¢º¬Ï©À©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¡£