ÅÄÃæÞ£¡¡¡Ö¤Û¤Ü¡¢È¾Ê¬¤ÎÇ¯¤Î¼ã¼Ô¤È¡×Íò¡¦¾¾ËÜ½á¤é¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¡¡À¨¤¤¡×¡ÖÄ»È©¡×
¡¡ÉñÍÙ²È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÍò¡×¾¾ËÜ½á¡Ê42¡Ë¤é¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Ü¡¢È¾Ê¬¤ÎÇ¯¤Î¼ã¼Ô¤È¡Ä 2025Ç¯¤ÎËºÇ¯²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤ÇÄï»Ò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ËÜ¡¢ÅÄÃæ¤â½Ð±é¤·¡¢Ë®²èÎòÂåºÇ¹â¤ò¹¹¿·Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î²»³Ú¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²»³Ú²È¡¦¸¶ËàÍøÉ§»á¤È¤Î¥ì¥¢¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤Õ¤Õ¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¡¡À¨¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬À¨¤¯¤ÆÄ»È©Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£