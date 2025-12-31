¾¾ËÜ½á¤¬ÅÄÃæÞ£¡¢²»³Ú²È¤Î¸¶ËàÍøÉ§¤ÈËºÇ¯²ñ¡ªµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ðー¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤ËºÇ¯²ñ¡×¤ÈÈ¿¶Á
ÅÄÃæÞ£¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¾¾ËÜ½á¤È²»³Ú²È¤Î¸¶ËàÍøÉ§¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¾¾ËÜ½á¡ßÅÄÃæÞ£¡ß¸¶ËàÍøÉ§¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È②③¾¾ËÜ¡ßÅÄÃæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¾¾ËÜ½á¤Ï¹õ¥¥ã¥Ã¥×¡ß¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢Á´¿È¹õ¥³ー¥Ç¤ÇËºÇ¯²ñ¤Ë»²²Ã
ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ü¡¢È¾Ê¬¤ÎÇ¯¤Î¼ã¼Ô¤È¡Ä 2025Ç¯¤ÎËºÇ¯²ñ!!¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤Õ¤Õ¤Ã¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¹õ¤Î¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÅÄÃæ¤È¡¢Á´¿È¹õ¥³ー¥Ç¤Î¾¾ËÜ¤È¸¶¤¬¾Ð´é¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæ¤È¾¾ËÜ¤Ï¡¢2025Ç¯7·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¸¶¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î²»³Ú¡¦¼çÂê²Î¡¢¤½¤·¤Æ¾¾ËÜ¤¬¼ç±é¤·¤¿ÉñÂæ¡ØÀµ»°³Ñ´Ø·¸¡Ù¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾¾ËÜ¤È¸¶¤Ï¶¦¤Ë1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ë¡£
µ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤ËºÇ¯²ñ¤Ê¤Î¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö½á¤¯¤óÈ¯¸«¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ðー¤ÇËºÇ¯²ñ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£