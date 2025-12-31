¿·ÊÆÎ®ÄÌ¤â²Á³ÊµÕÌá¤ê¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀÚ¤êÊø¤·¤ÆÇã¤¦¡×ÇØ·Ê¤Ë¡È½¸²Ù¶¥Áè¡É º£¸å¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¡©ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°
ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¡¦¥³¥á¡£
£²£°£²£µÇ¯¤Ï¤½¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È÷ÃßÊÆ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²¬ºê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ºー¤Ã¤È¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¡£
¡ÊÅ¹¤Î¿Í¡Ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤«¤éÈ÷ÃßÊÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ç¥¹ー¥Ñー¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ê¤ª¹âÃÍ¤¬Â³¤¯¥³¥á¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¡Ä¡×Á´ÉÊ£±Î§40±ßÃÍ¾å¤²
»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤ÎÄê¿©²°¡ÖÏ»ÊõÄâ¡×¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ã¤È¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥Á¥¥ó¥«¥Ä¡£
¤½¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤Ï¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤ÏÉáÄÌÀ¹¤ê¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬£±¹ç¡£
¡ÈÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¡É¤¬Çä¤ê¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ÄÄê¿©¤Ï£¹£¹£°±ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¤ÎÂçÀ¹¤Ï¥×¥é¥¹£±£µ£°±ß¤Ç£²¹ç¼å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅ¹¤Î¿Í¡Ë¡Öµí¥«¥ë¥Ó¤Î¤´¤Ï¤óÂçÀ¹¤Ç¤¹¡£¡×
¶á¤¯¤ËËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤¬¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç³ØÀ¸¡Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì£¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·ÎÌ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡ÊÂç³ØÀ¸¡Ë¡Ö¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Û¤«¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÊø¤·¤Æ¥³¥á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÌ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
£±Æü¤Ë¿æ¤¯¥³¥á¤ÎÎÌ¤Ï¤Ê¤ó¤È£±£°£°¹ç¡ª
£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë¤Ï¥³¥á¤Ê¤É¤ÎºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ç£³£°±ß¤«¤é£µ£°±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±£±·î¡¢¹¹¤Ê¤ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½©»³¹¯»Ê¤µ¤ó¡Ë¡ÖÁ´ÉÊ°ìÎ§£´£°±ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤¥³¥áÂå¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£°ì»þ¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£±£°·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÊÆ²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¿Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¤Þ¤¿²Á³Ê¤ò¾å¤²¤¿¡×
¹ÔÎó¤Ç¤¤¿¡ÈÈ÷ÃßÊÆ¡É¡¡¤¢¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢²Á³Ê¤ÎÊÑ²½¤Ï¡©
¡Ê¹¾Æ£¸µÇÀ¿åÁê¡Ë¡ÖÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï£²£±Ëü¥È¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¿ôÎÌ¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯ÉÜ¤Ï£²£°£²£µÇ¯£²·î¡¢¹âÆ¤¹¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤áÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ー
¡ÊµÒ¡Ë¡ÖÅ¹¤Ë¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÃÍ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¡Ù
¡Ê¾®ÀôÁ°ÇÀ¿åÁê¡Ë¡Ö¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤Ï£µ¥¥í¤¢¤¿¤ê£²£°£°£°±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£Áá¤±¤ì¤Ð£¶·î¾å½Ü¤Ë¤âÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
£µ·î¤Ë¤Ï¾®ÀôÂç¿Ã¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬²Á³Ê¤ò·è¤á¤Æ¶È¼Ô¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤è¤ëÇä¤êÅÏ¤·¤ò·èÄê¡£
¡Ê²¬ºê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Î¹ØÆþ¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤Ç¤â¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¡£¤º¤é¤ê¤È¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÅ¹¤Î¿Í¡Ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤«¤éÈ÷ÃßÊÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÊËÌËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ä¤®¤Ä¤®¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ»Æâ¤Ç¤â£¶·î¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£²Ç¯»º¤Î¸Å¸ÅÊÆ¤ä£²£±Ç¯»º¤Î¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ê¤É¡¢£µ¥¥í£²£°£°£°±ß¤òÀÚ¤ë¤â¤Î¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢È÷ÃßÊÆ¤òµá¤á¤ëµÒ¤ÇÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÒ¡Ë¡Ö°ìÂÞ¤À¤±¡£¤Þ¤º¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ì°Â¿´¤«¤Ê¡×
¡ÊµÒ¡Ë¡Ö´ò¤·¤¤¤è¤Í¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢Çã¤¨¤Æ¡£°Â¤¤¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤¢¤ì¤«¤é¤ª¤è¤½È¾Ç¯¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê»³²¬µ¼Ô¡Ë¡Ö»¥ËÚ»ÔÆâ¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï°ìÈÖ°Â¤¤¤â¤Î¤Ç£³£¹£¹£´±ß¡££´£°£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥³¥á£µ¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿£¶·î¤´¤í¤«¤é²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â°ì»þÅª¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£¹·î¤´¤í¤«¤éºÆ¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤â¹â»ß¤Þ¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù£±£°£°£°±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÒ¡Ë¡ÖÃÍÃÊ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¤±¤ÉÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊµÒ¡Ë¡Ö¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°Â¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¹â¤¯¤Æ¡£¥³¥á°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¥¥Æ¥Í¿©ÉÊ´Û¡¡ÃæÄÍÀ¿¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¸½¾õ¤Î¤³¤Î²Á³Ê¤ÏÀµÄ¾¹â¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥áÎ¥¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡È³µ»»¶â¡É¤¬²Á³ÊÄ¾·ë¡¡ÁÛÄêÄ¶¤¨¤ë½¸²Ù¶¥Áè¤â
¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡È³µ»»¶â¡É¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¶¨¤¬¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë½¸²Ù¤ÎºÝ¤ËÇÀ²È¤ØÁ°Ê§¤¤¤¹¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¡£
ÇÀ¶¨°Ê³°¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤È¶¥Áè¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢¥Û¥¯¥ì¥ó¤Ï£³¤Ä¤ÎÉÊ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³µ»»¶â¤ò£²£°£²£´Ç¯¤è¤ê£±Ëü£²£µ£°£°±ß°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¡©¡×
¡Ê£Ê£Á¤¤¤ï¤ß¤¶¤ï¡¡²ÃÆ£ÊÙÉôÌçÄ¹¡Ë¡ÖÀ¸»º¼Ô¤«¤é½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¤ÎÊÝ´É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁÒ¸Ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¶È¼Ô¤È¤Î¶¥Áè¤ÏÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£Ê£Á¤¤¤ï¤ß¤¶¤ï¡¡²ÃÆ£ÊÙÉôÌçÄ¹¡Ë¡ÖµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È£²¥Ñー¥»¥ó¥È¤Û¤É½¸²ÙÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤«¤é¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö³µ»»¶â¤¬¥³¥á²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¡©¡×
¡Ê£Ê£Á¤¤¤ï¤ß¤¶¤ï¡¡²ÃÆ£ÊÙÉôÌçÄ¹¡Ë¡Ö°ìÈÖÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶õÃÎ¤ÎÍ³¿ÎÄ®¤Ç¥³¥á¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë²ì½¸Ã£Ìð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
³µ»»¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¤âÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥³¥áÇÀ²È¡¡²ì½¸Ã£Ìð¤µ¤ó¡Ë¡Ö³µ»»¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£³µ»»¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¶Ã¤¤â¤¢¤ê¡¢´ò¤·¤µ¤â¤¢¤êÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¡Ë²¼Íî¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤É¤Ã¤Á¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÂÄê¤·¤ÆÊÑÆ°¤»¤º¿ä°Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥³¥áÎ¥¤ì¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£¸å¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ー
¡ÊÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¡¡Áê¸¶À²È¼¶µ¼ø¡Ë¡Ö¤³¤È¤·¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥á¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÊ¼Á¤Î°¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÏÍèÇ¯¤Î£¶·îËö¤Îºß¸Ë¤Ï²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡×
½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¡£
²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤Þ¤ÞÇ¯¤ò±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
