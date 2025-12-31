¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Û¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¡¡Á°²ó¤Ï8ÉÃº¹¤Ç°°²½À®¤¬V¡¡1¶è¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤¬·ãÆÍ¡¡È¢º¬Ï©¤ï¤«¤»¤¿ÂÀÅÄÁóÀ¸¤é¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ
¡þÂè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ(¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ)
ÍèÇ¯1·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬30Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¦¼Ô¡¦°°²½À®¤Ï¡¢Á°²ó1¶è¶è´Ö¾Þ¤ÎÄ¹Åè¹¬ÊõÁª¼ê¤ä5¶è¶è´Ö2°Ì¤ÎÂçÏ»Ìî½¨À¦Áª¼ê¡¢¥¢¥ó¥«¡¼7¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤Î°æÀîÎ¶¿ÍÁª¼ê¤éÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸1¶è¡¢5¶è¡¢7¶è¤ËÇÛÃÖ¡£3¶è¤Ë¤ÏÔ¢ÕÜ±¡Âç½Ð¿È¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Î»³ËÜÊâÌ´Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó8ÉÃº¹¤Î2°ÌHonda¤Ï¡¢Á°²ó¥¢¥ó¥«¡¼7¶è¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀÃæ»³¸²Áª¼ê¤¬6¶è¤Ø¡£°ËÆ£Ã£É§Áª¼ê¤ò7¶è¤ËÇÛÃÖ¡£Ãæ±û³Ø±¡Âç¤ÇºòÇ¯¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎé»ÖÁª¼ê¤¬3¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°²ó5¶è¶è´Ö¾Þ¤ÎÀÄÌÚÎÃ¿¿Áª¼ê¤ÏÊä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó3°Ì¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡£2¶è¤Ë¤Ï11·î¤Ë10000£í¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÎëÌÚ²ê¿áÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂÀÅÄÃÒ¼ùÁª¼ê¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢Á°²óÅÐÏ¿³°¤À¤Ã¤¿ÅÄß·Î÷Áª¼ê¤¬3¶è¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿1¶è¤Ë¤Ï¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Áª¼ê¤¬·ãÆÍ¡£Honda¤Î¿¹ÆäÌéÁª¼ê¤Ï5000mÂåÉ½¡¢GMO¤ÎµÈÅÄÍ´ÌéÁª¼ê¤Ï¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡¢SUBARU¤Î»°±ºÎ¶»ÊÁª¼ê¤Ï3000m¾ã³²8°ÌÆþ¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÎÏÁö¤·¤¿ÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯½ÐÁö¡£2¶è¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç½Ð¿È¤Î½»Í§ÅÅ¹©¡¦ÇòÀÐ¸÷À±Áª¼ê¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç½Ð¿È¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê¡¢ÁÏ²ÁÂç½Ð¿È¤Î¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¶ÁÁª¼ê¤é¤¬½¸·ë¡£5¶è¤Ç¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸Áª¼ê¡¢½»Í§ÅÅ¹©¤ÎÌîÂ¼¾¼Ì´Áª¼ê¤¬·ãÆÍ¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥¡¼ÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£