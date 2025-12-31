GÂçºå¡¡DF¹õÀî·½²ð¤¬ÊÆMLS¤ÎDC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ
¡¡GÂçºå¤Ï31Æü¡¢DF¹õÀî·½²ð¡Ê28¡Ë¤¬ÊÆMLS¤ÎDC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢D.C.¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Öº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî¤ÏÆüËÜÂåÉ½Îò¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î½Ä¤ÎÆÍÇËÎÏ¤äËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ê¤É¡È¸Ä¿ÍÀï½Ñ¡É¤ËÍ¥¤ì¤¿¹¶·âÅª¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£19Ç¯¤Ë´ØÂç¤«¤éGÂçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢22Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¦¤Èº£µ¨¤â¥ê¡¼¥°37»î¹ç2ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£24Ç¯¤«¤é¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î±óÆ£ÊÝ¿Î¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¤·¤ÆFKÎý½¬¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬½êÂ°¤·¤¿DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÅìÃÏ¶è15¥Á¡¼¥àÃæºÇ²¼°Ì¡£25Ç¯7·î¤«¤é¸µ¼¯Åç¤Î¥ì¥Í¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁíÆÀÅÀ¤Ïº£µ¨ÅìÃÏ¶è¥ï¡¼¥¹¥È¡Ö30¡×¤Ç¼ºÅÀ¿ô¤â¥ï¡¼¥¹¥È¡Ö66¡×¤È¹¶¼é¤Ç¤Î²þÁ±¤¬µÞÌ³¤À¤Ã¤¿¡£GÂçºåÂ¦¤Ï°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¹õÀî¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLS¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥á¥Ã¥·¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤ä´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡ÊLAFC¡Ë¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ç¤âDFµÈÅÄËãÌé¡ÊLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤äDF»³º¬»ëÍè¡ÊÆ±¡Ë¤é¤¬¥×¥ì¡¼¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£
¡¡¡þ¹õÀî¡¡·½²ð¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£¿À¸ÍU-15¡½Âçºå¶Í°þ¡½´ØÂç¤ò·Ð¤Æ19Ç¯¤ËGÂçºåÆþÃÄ¡£22Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß24Ç¯¤«¤éÆ£½Õ¹µ±¤ÎÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ4¤ËÊÑ¹¹¡£J1ÄÌ»»159»î¹ç6ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢70¥¥í¡£Íø¤Â¤Ïº¸¡£
¡¡¢¦DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡ËÜµòÃÏ¤ÏÊÆ¹ñ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ÇÁÏÀß¤Ï1995Ç¯¡£MLS¤Ç4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ÈUS¥ª¡¼¥×¥óÇÕ3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£1998Ç¯¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëCONCACAF¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºÇÕÍ¥¾¡¡£²áµî¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¤äÇð¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¸µ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¹¥È¥¤¥Á¥³¥Õ¤é¤â½êÂ°¡£25Ç¯¤«¤éMFÌÚÅçË¨À¸¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµòÃÏ¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¼ýÍÆ2Ëü¿Í¡£¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤Ï¹õ¡¦ÀÖ¡¦Çò¡£