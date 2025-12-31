¡ÚÁ´Ê¸¡Û¹¾¸ý¼÷»Ë»á¡¢½÷À¼Ì¿¿¡ÈÌµÃÇ»²¹ÍÁûÆ°¡É¤ÇÄ¹Ê¸¼Õºá¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤Ì¡²è²È¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë»á¡Ê69¡Ë¤¬30ÆüÌë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤Î²£´é¼Ì¿¿¤òÎ®ÍÑ¤·¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ê¸¤Ç´Ø·¸¼Ô¤é¤Ø¤Î¼Õºá¤ò´Þ¤á¡¢ÀâÌÀ¤ä»×¤¤¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¹¾¸ý»á¤Ï10·î3Æü¡¢X¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤Î²£´é¼Ì¿¿¤òÎ®ÍÑ¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¾å¤Ç¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿´°àú¤ËåºÎï¤Ê²£´é¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÊ¸É®¡¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â°æµå¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¸µ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£Á´¤¯Æ±¤¸²è³Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ±ûÀþÊ¸²½º×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³«ºÅ¼ç¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í²®·¦¡×¤¬¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢É¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³ºÅö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì»þÅª¤ËÅ±µî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¹¾¸ý»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤é¤¬»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢²áµî¤ÎÆ±ÍÍ¤Î»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤âÁê¼¡¤°»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾¸ý»á¤Ïº£·î30Æü¤ÎX¹¹¿·¤Ç¡Ö¹¾¸ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½©¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤Èµ½Ò¡£Ä¹Ê¸¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡Ö¹¾¸ý¼÷»Ë¤Ç¤¹¡£º£Ç¯10·î3Æü¤Î»ä¤ÎÅê¹Æ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿SNS¾å¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Îº®Íð¤ÈÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡£³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¤¬Ä¹°ú¤¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Î½©¤Î¡Ø¥ë¥ß¥Í²®·¦Ãæ±ûÀþÊ¸²½º×¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî¤ËºÝ¤·¡¢¶â°æµå¤µ¤ó¤ÎInstagram¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤´¼«¿È¤Î²£´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¤´ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤Ê¤¯ÌµÃÇ¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½Ä¾¸å¤Ë¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤¬¥ë¥ß¥Í¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¤Á¤ËDM¤Ë¤Æ¤´ËÜ¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¡¢¤½¤Î¸åÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢ÏÂ²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¶â°æµå¤µ¤ó¡¢¥ë¥ß¥Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ²áµî¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Æ´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ëµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¥È¥ì¥Ñ¥¯ÌäÂê¤ÎÊý¤Ë³È¤¬¤ê¡¢¹¹¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»¨»ï¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Í¥Ã¥È¤Î²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ½¸½¼êË¡¼«ÂÎ¤ò¡Ø°¡Ù¤À¤È¤¹¤ëÀ¼¤ä¤´°Õ¸«¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Î»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¾¯¤·½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¤ÎÀµÅö¤ÊÃÊ³¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥È¥ì¡¼¥¹¡áÅðÍÑ¹Ô°Ù¤¹¤Ê¤ï¤Á°¡Ù¡¢¡Ø¥È¥ì¡¼¥¹¡á¤¹¤Ù¤Æ¥È¥ì¥Ñ¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÌÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï²¼ÉÁ¤¤ÎºÇ½é´ü¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤â³¨¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤º¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¥¢¥¿¥ê¡ÙÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¿¥ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»æ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë³¨¤¬¤¯¤ë¤«¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤ëºî¶È¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Âè°ìÃÊ³¬¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¢¥¿¥ê¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ë²¼ÉÁ¤¤ò²¿½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¿ÍÊª¤Î¹½¿Þ¡¢ÎØ³Ô¤Ê¤É¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³¨¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¾å¤ËÇö¤¤»æ¤òÃÖ¤¤¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ê¤¾¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³¨¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¾¸ý¼÷»Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡Ø¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥¹µ¡Ç½¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤âÉÁ¤±¤ë¡Ù¡ØAI¤Ç¼Ì¿¿¤«¤éÀþ²è¤òÃê½Ð¤·¡¢¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤À¤±¡Ù¤È¤Î¶ËÃ¼¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ï°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¼êÉÁ¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢²¼ÉÁ¤¤«¤é¥Ú¥óÆþ¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¼êÉÁ¤¤Ç¤¹¡£Ãå¿§ºî¶È¤Ë¤Î¤ßPhotoshop¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤êºî¤ë¤â¤Î¡Ù¤È¤Ï¾ï¡¹¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²¼ÉÁ¤¤ÎÃÊ³¬¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀß·×¿Þ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ç¤¹¡£²¼ÉÁ¤¤¬´°àú¤Ë½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¤ÏÁ´ºî²è¹©Äø¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡ØÉÁ¤¯¡Ù»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Àþ¤ÎÁö¤ê¤ä¤æ¤é¤®¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¶öÁ³¤ÎÀþ¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Àþ¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡Ø¹¾¸ý¼÷»Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤è¤ê¤âÌ¡²è¤òÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦Åª¤Ë¤â²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤ÆÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óºîÉÊ½¸¡¢¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤éÉÁ¤¯»ö¤ÏÅö»þ¤«¤é¥¢¥¦¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»¨»ï¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¼«Ê¬¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¡Ø»ñÎÁ¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Ä¹¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¤¤Îµ¬ÈÏ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢Æ»ÆÁ´Ñ¤Ê¤É¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î°ì·ï¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï»ä¤Ë¤½¤Î»ö¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ÈÇÛÎ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£40Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤Ê»þÂå¤Î¡¢20Âå¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤ÊÇ§¼±¤Î¤Þ¤ÞÌµ¼«³Ð¤ËÊÑ¤ï¤é¤ÌÊýË¡¤ÇÀ½ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¿Í¤Î¿È¤ÇË¡Åª¤ÊÏÃ¤ò¤³¤³¤ÇÄ¹¡¹¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢ÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ÎÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³º¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¤´ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾ÓÁü¸¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¢Íø¿¯³²¤Ë¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥¹¤â¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢²¾¤ËË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÈï¼ÌÂÎ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ñ¤äÎØ³Ô¤Ë»÷¤¿³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤é¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤â½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¹¾¸ý»á¤Ï¡Ö¤³¤³20Ç¯¤Ð¤«¤ê¡¢»ä¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤Î»Å»ö¤ò²á¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë´·¤ì¤ä¡¢ÂÕËý¤ä¡¢²¿¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¡Ø¹¾¸ý¼÷»Ë¤Î³¨¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦ñá¤ê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤Ë¼«²ü¤ò¹þ¤á¤ÆÇ§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î·ï¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¼«¤é¤ÎÉ½¸½¼êË¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤â¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¶µ·±¤È¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À²¿°ì¤ÄÀ®¤·ÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Î³¨¤Ïº£¸å¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤«ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£2025Ç¯12·î30Æü¹¾¸ý¼÷»Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¹¾¸ý»á¤Ï1977Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¡¢¡Ö¤¹¤¹¤á¡ª¡ª¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡ª¤Ò¤Ð¤ê¤¯¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£