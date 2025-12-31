¤¢¤Î¡ÖÀäÂÐÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¼ÁÌä¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤â¤¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¡£¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¡×
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬30Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È»×¤¦¼ÁÌä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡È¤½¤ì¤â¤¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿ÏÃ¡É¡£¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤â¡£2025¡ÊÇ¯¤Ë¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÊ¹¤«¤ì¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡È¤â¤¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤Ê¡£¤Û¤ó¤È¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¡É¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡¢¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡È¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤È¡É¤ªµÙ¤ß¡¢²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡È¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤ªµÙ¤ß¡Ä¤Ê¤¤¡£Á´¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢È¾Æü³«¤¤Þ¤·¤¿¡¢1Æü³«¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤¹¤ë¡©¡¡¿²¤ë¤À¤í¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¥¬¥Á¤Çº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¿¡£¡É¤ª¤ä¤¹¤ß¤Î»þ¡¢²¿¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡È¤Ï·ù¤À¡×¤Ê¤É¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£