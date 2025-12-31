¡È²øÊª1Ç¯À¸¡É¤¬¹â¹»¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿½é¤ÎºÃÀÞ¡Ö0ÅÀ¤Î»î¹ç¤â¡Ä¡×¡¡ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿·Ð¸³¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
SoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025ÃË»Ò·è¾¡
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè78²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë97-71¤Ç¾¡Íø¡£5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å7¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÌ¾Ìç¤ÎÀèÈ¯¤òÃ´¤Ã¤¿ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬14ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ïºà¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç·¿¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï½øÈ×¤«¤éÎ±³ØÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÎÌ»º¡£Æâ¤«¤é¤â³°¤«¤é¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¹ë²÷¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£14ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥³¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ã¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Îß·×105ÆÀÅÀ¡¢70¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤È¤â¤Ëº£Âç²ñ2°Ì¡£3ÅÀ¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ù¿ô¤â14ËÜ¤Ç3°Ì¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¿ô¤Ç¤Ï10ËÜ¤ÇÆ²¡¹¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤Ë¤âÁª½Ð¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡Ãæ¡Ê»°½Å¡Ë3Ç¯»þ¤Î¡Öµþ²¦Jr.¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2024-25¡×3°Ì·èÄêÀï¤Ç50ÆÀÅÀ22¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤ËºÇÇ¯¾¯16ºÐ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¡É¤¬±½¤Ë¤¿¤¬¤ï¤Ì³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹â¹»1Ç¯ÌÜ¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüÀ¶¡ÊU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡Ë¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤â¡¢1·å¤ä0ÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤á¤º¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò°ì½Ö¸«¼º¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¡£¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¡×¡£Í¥¾¡¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö3Ç¯À¸¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î¿®Íê¤ò°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿16ºÐ¡£¡Ö¹â¹»1Ç¯¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£²øÊª¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÀ¹¤ê¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë