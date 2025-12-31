8³äÄ¶¤¬¡ÖÄ¾Áò¤ÇÎÉ¤¤¡×¡¡²ÈÂ²¤ò»×¤¤ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÁªÂò¤Î¹¤¬¤ê¡¡ËÜ¿Í¤È¼þ°Ï¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥«¥¿¥Á¤ò
¡¡¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¹Âç¤ÊÁòµ·¤¬¸Î¿Í¤Ø¤Î·É°Õ¤ÎÉ½¤ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾Áò(²ÐÁò¤Î¤ß)¡×¤òÁª¤Ö¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Î³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼«Í³¤Ë²ÈÂ²Áò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î50Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁòµ·¤ËÄ¾Áò¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û´ÊÁÇ¤Ê¥«¥¿¥Á¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é
¡¡¼«Ê¬¤ÎÁòµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¾Áò(²ÐÁò¤Î¤ß)¡×¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â»×¤¦¡×¤¬52.2¡ó¡¢¡Ö¤ä¤ä»×¤¦¡×¤¬32.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ84.2¡ó¤¬Ä¾Áò¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï9.4¡ó¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï6.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£8³äÄ¶¤¬Ä¾Áò¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áòµ·¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Ä¾Áò¤òÁª¤Ó¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬61.0¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉéÃ´¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤ªÊè¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£°ä¹ü¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦(50Âå½÷À)¡×¡Ö²ÈÂ²Áò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°äÂ²¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¤ÌäµÒ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤Ä¾Áò¤òÁª¤Ó¤¿¤¤(50ÂåÃËÀ)¡×¡ÖÏ·Îð¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤«¤éµî¤ê¤¿¤¤(70ÂåÃËÀ)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤¬58.9¡ó¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤¬ÎÉ¤¤¡×¤¬42.5¡ó¡¢¡Ö¿ÈÆâ¤À¤±¤ÇÀÅ¤«¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤¬37.8¡ó¤ÇÂ³¤¡¢ÈñÍÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¾Áò¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤¬59.0¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£¡ÖÄÌÌë¤äÁòµ·¤¬»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤À¤È»×¤¦¡×¤¬29.5¡ó¡¢¡Ö¸Î¿Í(¼«Ê¬)¤Ø¤ÎÎéµ·¤È¤·¤Æµ·¼°¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤¬21.8¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ã¯¤Î¤ªÁò¼°¤Ç¤â²ÐÁò¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Á¤¿¤¤(50Âå½÷À)¡×¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬É¬Í×(60ÂåÃËÀ)¡×¡ÖÂçÀª¤Î¿Í¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¢¤ÎÀ¤¤ËÎ¹Î©¤Á¤¿¤¤(70ÂåÃËÀ)¡×¤Ê¤É¡¢¸Î¿Í¤ä°äÂ²¤¬¤¤Á¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Áò¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«Á÷¤êÊý¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î·Á¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë