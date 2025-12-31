¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¤À¤±¡¡´ÊÃ±¤¬¤ó¸¡ºº¡ÖN-NOSE¡×¤È¤Ï¡¡Áá´ü¤Î¤¬¤óÈ¯¸«¤Î¥±¡¼¥¹¤â
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¤¬¤ó¸¡ºº¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡ÊÁí¹ç·ò¿Ç¡Ë¡×¡¢°ß¥«¥á¥é¤ä¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¤¬¤ó¼ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸¡ºº¡¢Á´¿ÈMRI¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖÄË¤¤¡×¡ÖÌÌÅÝ¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¡È¼«Âð¤Ç´°·ë¡É¤Ç¤¤ëÇ¢¸¡ºº¤äÂÃ±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇºÎÇ¢¤·¡¢Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¡Ê¤È¤¦¤«¤ó¡Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¬¤ó¸¡ºº¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖN-NOSE¡Ê¥¨¥Ì¡¦¥Î¡¼¥º¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëHIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹ÄÅ¿òÎ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢N-NOSE¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡ª¡Û¥³¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¸¡ºº¥¥Ã¥È¡×¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡ÖÀþÃî¡×¤â¡ª
Áá´ü¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Ê£¿ôÊó¹ð
Q.²þ¤á¤Æ¡ÖN-NOSE¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤¬¤ó¸¡ºº¤Ê¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÄÅ¤µ¤ó¡Ö¡ØN-NOSE¡Ù¤Ï¡¢ÀþÃî¤È¤¤¤¦Èù¾®¤ÊÀ¸Êª¤Î¡ØÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤ëÎÏ¡Ù¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÇ¢¤Ë¤è¤ë¤¬¤ó¤Î°ì¼¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ºÎÇ¢¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤Î»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ÀþÃî¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀþÃî¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¸Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÓÌ³Ð¤¬Èó¾ï¤Ë±Ô¤¯¡¢Æ÷¤¤¤òÀµ³Î¤Ë¼±ÊÌ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»þ¡¢¡Ø¤¬¤óÃµÃÎ¸¤¤¬¡¢´µ¼Ô¤Î¸Æµ¤¤äÇ¢¤ÎÆ÷¤¤¤Ç¤¬¤ó¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ÏÀþÃî¤Ç¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ÷¤¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸Êª¤Ç¤¢¤ëÀþÃî¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¤â¤Ã¤ÈÀµ³Î¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¼Â¸³¤ò½Å¤Í¡¢¼ÂºÝ¤ËÀþÃî¤¬¡Ø¤¬¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤Ë¶¯¤¯°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤ÏÄ¹Ç¯50¡ó¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¡ØÄË¤¤¡Ù¡Ø»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡ØÌÌÅÝ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸¡ºº¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤ÏÁá´ü¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤Û¤Éµß¤¨¤ëÌ¿¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¡¢¡Ø¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤±¤¬¼õ¤±¤ë¸¡ºº¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ø¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¸¡ºº¡Ù¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀþÃî¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤¬¤ó¸¡ºº¸¤¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤¬¤ó¤ÎÆþ¸ý¸¡ºº¤ò¿·¤·¤¤¾ï¼±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ù¤È³Î¿®¤·¡¢N-NOSE¤Î³«È¯¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤Ç¤Ï¡¢¡ÖN-NOSE¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÄÅ¤µ¤ó¡Ö¡ØN-NOSE¡Ù¤Ï¡¢23¼ïÎà¤Î¤¬¤ó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ø¤¬¤óÆÃÍ¡Ù¤ÎÆ÷¤¤¤òÀþÃî¤¬»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¡´ï¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢1²ó¤ÇÉý¹¤¤¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡Ê1¡ËË»¤·¤¯¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Êý
¡Ê2¡Ë¡ÖÄË¤¤¸¡ºº¤Ï¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¸¡¿Ç¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ê3¡Ë²ÈÂ²Îò¤Ê¤É¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý
¡Ê4¡ËËèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¼ê·Ú¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤Êý
¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡ØN-NOSE¡Ù¤¬¡¢¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆþ¸ý¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤«Äã¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¿Í¤¬¼¡¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤ÎÆ³Àþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¸¡ºº¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¬¤ó¤¬¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÁÏÂ¤¡×
¡¡¹ÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖN-NOSE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë85Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2025Ç¯»þÅÀ¡Ë ¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¡£ÍøÍÑ¸å¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Áá´ü¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¹ÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ê¤É¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤¬2500¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¸½ºß¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤Ë¥Ý¥¹¥ÈÅêÈ¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÊý¤¬¼ê·Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¤Þ¤ºÃÎ¤ë½¬´·¡Ù¤¬ÃÏ°è¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿Ç¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖN-NOSE¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼õ¿Ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢µß¤¨¤ëÌ¿¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢º¿¤ò¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØN-NOSE¡Ù¤ò¡ØÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¿·¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¡Ù¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¡¢¤¬¤ó¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤ò°ì¿Í¤Ç¤â¸º¤é¤·¡¢¡Ø¤¬¤ó¤ÎÉÝ¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÁÏÂ¤¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£