ÍûÂçÅýÎÎ¡¢Íè·î4¡Á7Æü¤ËÃæ¹ñË¬Ìä
´Ú¹ñ¤ÎÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤Ï30Æü¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬½¬¶áÊ¿Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¾·ÂÔ¤Ç¡¢Íè·î4¡Á7Æü¤ËÃæ¹ñ¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï4¡Á6Æü¤ËËÌµþ¤Ç½¬¼çÀÊ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ä¹ñÉÐÈÕ»Á¤Ê¤É¸ø¼°ÆüÄø¤ò¤³¤Ê¤¹¡£ÕªÍ³腊¡Ê¥«¥ó¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Ö´ÚÃæÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤ÎÁ´ÌÌÅª¤ÊÉü¸µ¤ÎÎ®¤ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Åê»ñ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¡¢Ä¶¹ñ²ÈÅªÈÈºá¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂ³¤¤¤Æ6¡Á7Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñºÇÂç¤Î·ÐºÑÅÔ»Ô¡¦¾å³¤¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£ÕªÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÇòËÞ¡¦¶â¶å¡Ê¥Ú¥¯¥Ü¥à¡¦¥¥à¡¦¥°¡ËÀèÀ¸¤ÎÀ¸ÃÂ150¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¾å³¤Î×»þÀ¯ÉÜÁÏ¼Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÎò»ËÅª°ÕÌ£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Ê¬Ìî¤ÇÎ¾¹ñ´ë¶È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÆüÄø¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤Ï¡¢¹ñºÝÃá½ø¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ³¤¡¢ÃæÆü´Ö¤ÎÂÐÎ©¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤ÇÂæÏÑÊñ°Ï·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£´Ú¹ñ³°Âç¹ñºÝÃÏ°èÂç³Ø±¡¤Î¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö´ÚÊÆÆü»°³Ñ¶¨ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ò°ìÈÖ¤Î¼åÅÀ¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É·ÐºÑ¶¨ÎÏÊ¬Ìî¤Ç¼Â¼ÁÅª¤ÊµÄÏÀ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¥«¡×¡Ê´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ê¤É8¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½Æ±ÌÁ¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÍûºßï°¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢SK¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÖÃÂÙ¸»¡Ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¢µÁÀë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥½¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢LG¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ñ¸÷ëõ¡Ê¥¯¡¦¥°¥¡¥ó¥â¡Ë²ñÄ¹¤Ê¤É¡¢Ìó200¿Í¤Î·ÐºÑ¿Í¤âÆ±¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡ÖÃæ´ÚÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡ÊÍûÂçÅýÎÎ¤Î¡ËË¬Ìä¤¬Á°¸þ¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£