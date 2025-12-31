¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¡ÄÃæÆüÂÐÎ©¤Ï1Ç¯Â³¤¯¤è¤¦¤À¡×¡Ê1¡Ë
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤Î´ØÍ¿¡×¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¡¢ÃæÆüÂÐÎ©¤ÏÄ¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¸å·Ñ¼Ô¤ò¼«Ç¤¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÀºåÌ¤Ê³°¸òÀïÎ¬¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëº´¶¶Î¼¡¦ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¤Ï26Æü¡¢Ãæ±ûÆüÊó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤Î¹¥Å¾¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍèÇ¯11·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡Ë²ñµÄ¤Þ¤Ç¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¶¡µë¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêÅö¤Ê¼è°ú¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ÆüËÜ¤Ç¹¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤¬¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¹ñºÝÃá½ø¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï°ìÌä°ìÅú¡£
¡þ¡ÖÊÆÃæ´Ö¤ÇÁêÅö¤Ê¼è°ú¤Î·üÇ°¡×
¡Ý¡Ý¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡£
¡ÖÈ¯¸À¤ÎÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¼ÂÅª¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½¬¶áÊ¿Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀâÌÀ¤Î»ÅÊý¤âÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤Î²ðÆþ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÀïÎ¬ÅªÛ£ËæÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÈó¾ï¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¹Å°ìÊÕÅÝ¤Ç¿Ê¤à¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤Î¥¢¥¸¥¢³°¸ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÉÔÌÀ³Î¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ý¡ÝÎÉ¹¥¤ÊÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÅöÌÌÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡£
¡ÖÍèÇ¯¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î4·î¤ÎË¬Ãæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÅ¨»ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÌäÂê¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ÇÁêÅö¤Ê¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ìÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏºÇ¶á¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤òÃæ¹ñ¤Ë¶¡µë¤·»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡Ý¡Ý¤³¤¦¤·¤¿ÊÆÃæ´Ø·¸¤¬ÃæÆü´Ø·¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡£Îò»ËÅª¤ËÆüËÜ³°¸ò¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¡È¤Æ¤³¡É¤Ë¤·¤ÆÃæ¹ñ¤È¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤âÂÐÃæ´Ø·¸¤â¤É¤Á¤é¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÇØ¸å¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬ÃæÁ°¤ËË¬ÊÆ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÊÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¿®Íê´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë³Æ¼ïÍ×µá¤¬¤Ç¤¤ë²ñÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×