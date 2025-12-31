¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö²Ð»ö¤À¡×¶«¤ÓÀ¼¤¬¢ª ÁáÅçÄ®¤ÇÌ±²ÈÁ´¾Æ ¡¡80Âå¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¤òµßµÞÈÂÁ÷¡Ú²¬»³¡Û
ºòÌë¡Ê30Æü¡Ë²¬»³¸©ÁáÅçÄ®¤Ç2³¬·ú¤Æ¤ÎÌ±²È1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢80Âå¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÁáÅçÄ®ÁáÅç¤Î¾®ÃÓÂÙÉ§¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¤Î½»Âð¤«¤é¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤È¶«¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¶á½ê¤Î¿Í¤¬³°¤Ø½Ð¤Æ¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤êÌó4»þ´Ö¸å¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»ÂðÌó200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢²È¤Ë¤Ï¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÈºÊ¡Ê87¡Ë¤Î2¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Æ¨¤²½Ð¤¹ºÝ¤ËÂÙÉ§¤µ¤ó¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢ºÊ¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£