¼ýÆþ¤è¤ê¡Ö»ñ»º¡×¤Ë´ð¤Å¤»Ù½Ð¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
¡½¡½¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Ë¤¢¤ë¡Ö0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ñ»º¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ù½Ð¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡Ö0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡Ö¼ýÆþ¤Ï»ñ»º¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÉÔ°ÂÄê¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Û¤É¸²Ãø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤¢¤ëÆü¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÍÁ³»Å»ö¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¼ýÆþ¤è¤ê»ñ»º¤Î¤Û¤¦¤¬¡È»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ç°ÂÄêÅª¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ýÆþ¤¬¥¼¥í¤Ê¤é»ñ»º¤òÀÚ¤êÊø¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¡Ö0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¿ä¾©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¤¤Ä»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ñ»º¤ò¸«¤ë¤Û¤¦¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡»ñ»º¤Ï¡È¶âÍ»Åª¤Êµ¬Î§¡É¤Î·ë²Ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Êõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê°ä»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤ê¤·¤¿¿Í¤ò½ü¤±¤Ð¡¢»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï³§¡¢Æ¯¤¡¢ÃùÃß¤·¡¢µ¬Î§¤ò¼é¤Ã¤Æ»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¡Ö»ä¤ÏÅØÎÏ¤·Ãù¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¥ë¡¼¥ë¡Ö0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¼«Í³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼«Í³¤È¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö»ñ»º¤Î0.01¡ó¤ò1Æü¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ÖËèÆü0.01¡ó»È¤¨¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î³Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤â»ñ»º¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸º¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢»È¤¤¤¹¤®¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·»Ù½Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ñ»º¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢»È¤¨¤ë³Û¡Ê0.01¡ó¡Ë¤â¼«Á³¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢»È¤¨¤ë³Û¤âÁý¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ñ»º¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ù½Ð¤¬¼«Æ°Åª¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·²¿¤«¤òÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î½ã»ñ»º¤Î0.01¡ó°Ê²¼¤Ê¤é¡¢¤â¤¦Çº¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Çã¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê»Ù½Ð¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤·0.01¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ê¤é¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»Ù½Ð¤Ø¤Îºá°´¶¡×¤òÊ§¿¡¤»¤è
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡È»Ù½Ð¤Ø¤Îºá°´¶¡É¤¬Èó¾ï¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹Ô¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ë¤É¤¦Å¬±þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¡¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡½¡½ÃùÃß¥¼¥í¡¢½ã»ñ»º¥¼¥í¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È»È¤¨¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃùÃß¤·¡¢»ñ»º¤òÃÛ¤¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ë¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¯¤·Â¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤Ë»È¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡É¡£
¡¡¤³¤ì¤â¶¯Ä´¤·¤¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö0.01¡ó¤òËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½µ1²ó¤À¤±»È¤¦¡×
¡¡¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½µ1²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¡¢
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤±¤É¡¢¾¯¤·¹â¤¤¤Û¤¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¹³Û¤¬100±ß¤Ç¤â500±ß¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½ã»ñ»º¤Î0.01¡ó°ÊÆâ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤·¡¢¤à¤·¤í¹ÎÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»Ù½Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·500±ß¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î½ã»ñ»º¤Î0.01¡óÌ¤Ëþ¤Ê¤é¡¢¤¨¤¨¡¢»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
