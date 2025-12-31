Æé¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¢¤ëÅìµþ¤Î¶¾Çþ²°5Áª¡¡¥³¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¶¾Çþ²°¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡ÖÆé¡×¡£¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÇÁª¤ÓÆé¤â¡º¶¾Çþ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤½¤ó¤Êµ®Êý¡ª¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡¢ËÜ´ë²è¤Î5¸®¡£¤Ò¤È¤êÆé¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Á¡£
¡ÚÅ·Á³¤¤Î¤³¡Û¤¤Î¤³¡¢°ó¡¢ÃÏ·Ü¡Ä¡Ä¥À¥·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¼«Á³¤Î»Ý¤ß¤Ë´¶¼Õ¡ª¡Øumebachee¡ª¡Ê¥¦¥á¥Ð¥Á¡Ë¡Ù¡÷½ÂÃ«
Æé¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤¢¡Á¡¢¤À¤±¤É¡¢±ã²ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌë¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡È¶¾Çþ²°¤ÎÆé¡É¡£¥¯¥Ä¥¯¥ÄÅòµ¤¤òÎ©¤Æ¤ëµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£³Ð¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¡º¶¾Çþ¤Î³Ú¤·¤ß¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÌÂ¤ï¤º¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£¤½¤Î»þµ¨¤ËÆÏ¤¯ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊ½ñ¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤°¤Ã¤ÈÍè¤ë¡ÖÆé¡×¤¬3¡Á4¼ï¡¢¤¤¤Ä¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÃæ¤Ç¤â¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÅ·Á³¤¤Î¤³¡×¤ÎÆé¤À¡£
Å·Á³¤¤Î¤³6000±ß¢¨1¿ÍÁ°¡¦¡º¶¾Çþ¤Ä¤
¡Øumebachee¡ª¡Ê¥¦¥á¥Ð¥Á¡Ë¡ÙÅ·Á³¤¤Î¤³¡¡6000±ß¡¡¢¨1¿ÍÁ°¡¦¡º¶¾Çþ¤Ä¤¡ÊÃíÊ¸¤Ï2¿ÍÁ°¡Á¡Ë¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ý¥ë¥Á¡¼¥ËÂû¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥ä¥Þ¥É¥ê¥¿¥±¥â¥É¥¤Ï¤¸¤á¡¢Å·Á³¤Î¹á¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤¬´¶Æ°¤â¤Î¤À¡£¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö¤Û¤½¤ä¤Î¤Þ¤ëÆÚ¡×¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥µ¥¤¥º
¤¤Î¤³¤ä»³ºÚ¡¢·§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿·³ã¸©Ì¯¹â¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆÏ¤¯¤¤Î¤³¤¬°µ´¬¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ä¥Þ¥É¥ê¥¿¥±¥â¥É¥¡¢¥¢¥«¥ä¥Þ¥É¥ê¡¢¥Ë¥ó¥®¥ç¥¦¥À¥±¡¢¥¦¥é¥Ù¥Ë¥Û¥Æ¥¤¥·¥á¥¸¡£Æé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¤¤Î¤³¤«¤éÎ©¤Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÅ±ð¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¡£¤¿¤Þ¤é¤º¥«¥×¥ê¤È¤ä¤ì¤Ð¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ä¼´¤ÎÆù¼Á´¶¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ý¤ß¤È¹á¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¸½¤ì¤ë¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ë´¶¼Õ¡ª
¥Ä¥æ¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¿¶Ã¤¯¡£À¡¤ó¤À¤ª¥À¥·¤ÎÃæ¤Ë¤¤Î¤³¤«¤é¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¡Ö¤Û¤½¤ä¤Î¤Þ¤ëÆÚ¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤·¡¢¤³¤Î¥À¥·¤Ç¤ä¤ë¡º¶¾Çþ¤¬ºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Æé¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡Ö°ó¤Î¤Ä¤ß¤ì¡×Æé¤È¡Ö¿å¿æ¤¡×¤Ï¡¢¤Û¤ÜÄêÈÖ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¿·Á¯¤Ê°ó¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¤¤Æ¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤Ä¤ß¤ì¤Ë¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¥«¥Ä¥ª¤Èº«ÉÛ¤Î¥¥ì¥¤¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥À¥·¤Ç¥Ï¥Õ¥Ï¥Õ¤ä¤ë¡£¤¦¡Á¤ó¡¢°ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬´Ý¤´¤È¤½¤³¤Ë¤¢¤ë´¶¤¸¡£¤É¤ÎÆé¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤è¤êÁÇºà¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤ÊÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ËÜ¤ÎÃÏ·Ü¡¦Å·ÁðÂç²¦¤Ç¥À¥·¤ò¼è¤ë¡Ö¿å¿æ¤¡×¤â¡¢Æþ¤ë¤Î¤Ï±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤¯¤é¤¤¡£¥ß¥ë¥¡¼¤Ç¥¨¥¥¹´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¾å¼Á¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê»Ý¤µ¤À¡£¥Ô¥å¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÌ£³Ð¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤¸¤ç¤½¤³¤é¤ÎÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¤òÍÚ¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë¡º¶¾Çþ¤â¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£
¡Øumebachee¡ª¡Ê¥¦¥á¥Ð¥Á¡Ë¡ÙÅ¹Ä¹¡¡³°ËÒ¹Ò¤µ¤ó
Å¹Ä¹¡§³°ËÒ¹Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Þ¥È¥ó¤ä¥¸¥Ó¥¨¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×
¡Øumebachee¡ª¡Ê¥¦¥á¥Ð¥Á¡Ë¡ÙÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÅ¹Æâ
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Øumebachee¡ª¡Ê¥¦¥á¥Ð¥Á¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-22-11¥µ¥ó¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥ë3A
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï¤Ê¤·¡Ê¢¨Í½Ìó¤Ïumebachee@gmail.com¤è¤ê¡Ë
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï18»þ¡Á24»þ¡¢ÅÚ¤Ï¥³¡¼¥¹¤Î¤ß17»þ¡Á23»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÆü¡¦·î
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÉûÅÔ¿´Àþ¤Û¤«½ÂÃ«±ØC2½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡Ú³ûÆé¡Û¶¾Çþ¤ÈµûÎÁÍý¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÌ¾Å¹¤¬ºî¤ë¡Ö³ûÆé¡×¡Ø¶¾Çþ¤ä¤Þ¤·¤ó¡Ù¡÷ÀéºÐ±¨»³
¹¹ðÈª¤ÇCM¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¼ç¤¬¡¢¼¡¤Ï¡È¿©¡É¤Ç¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤ÈÃ¦¥µ¥é¡£¡ØÃÛÃÏ¤µ¤é¤·¤Ê¤ÎÎ¤¡Ù¤Ç¶¾Çþ½¤¶È¡¢¤µ¤é¤Ë·ÐÆ²¡Ø¤µ¤«¤Ê¤äµû¿¿¡Ù¤ÇµûÎÁÍý¤È»ÅÆþ¤ì¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ç22Ç¯¤ËÀéºÐ±¨»³¤ÇÆÈÎ©¡£
¶¾Çþ¤ÏÆóÈ¬¤Ç¡¢½Ü¤Î¥Ì¥¼Â¤òÀÐ±±¤Ç¼«²ÈÀ½Ê´¤·¡¢ËèÄ«¤½¤ÎÆü¤ÎÊ¬¤À¤±¤òÂÇ¤Ä¡£²¹¶¾Çþ¤Ë¤Ï»ªÀá¡¢Îä¶¾Çþ¤Ë¤Ï³ïÀá¤È¥À¥·¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢Âç¤¤Êá±¤Ë·Ñ¤®Â¤·¤Æºî¤ë¤«¤¨¤·¤Ï¡¢2½µ´Ö°Ê¾å¿²¤«¤»¤ë¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤êÅ¹¼ç¤¬Åß¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç·Ç¤²¤ë¡Ö³ûÆé¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÛÃÏ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¹ç³û¤ò»È¤¦¡£
³ûÆé¡¦Ã±ÉÊ1¿ÍÁ°5500±ß
¡Ø¶¾Çþ¤ä¤Þ¤·¤ó¡Ù³ûÆé¡¡Ã±ÉÊ1¿ÍÁ°¡¡5500±ß¡ÊÃíÊ¸¤Ï2¿ÍÁ°¡Á¡Ë¡¡¤¢¤Ã¤µ¤ê»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆé¥Ä¥æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤ÇÌ£ÊÑ¤·¤Æ¤â¡£è§¤Ç¤¿ÆóÈ¬¶¾Çþ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡º¶¾Çþ¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¡£2¿ÍÁ°¤«¤é¤ÇÍ×Í½Ìó
¸üÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ï¤äìÔÂô¤À¡£²¹¶¾Çþ¤Î¥Ä¥æ¤è¤ê¤â¤ä¤äÇö¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿Æé¥Ä¥æ¤Ë³û¤ò¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¡¢¥ì¥¢¤Ê²ÐÆþ¤ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¿©´¶¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â²´éÚ¡¢¥Õ¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Æé¥á¥Ë¥å¡¼¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡Ø¶¾Çþ¤ä¤Þ¤·¤ó¡Ù¶¾Çþ²°¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó»ÅÍÍ
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¶¾Çþ¤ä¤Þ¤·¤ó¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÇôÃ«£´-20-18-107
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6750-2948
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï·î¡ÁÅÚ¡§11»þÈ¾¡Á14»þ¡¢17»þ¡Á22»þ¡¢Æü¤Ï¡Á21»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÉÔÄêµÙ
¡Î¸òÄÌ¡Ïµþ²¦ÀþÀéºÐ±¨»³±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ£¶Ê¬
¡Ú¼«Á³½ò¤È¤í¤íÆé¡ÛÎÏ¶¯¤¤¼«Á³½ò¤Î»Ý¤ß¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÄºÚ¤È¤¤Î¤³¼¢Ì£¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡Ë Lab¡Ù¡÷ÅòÅç
¡ÖÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¡£°ß¤â¤¿¤ì¤»¤º¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë±üÍÍ¡¦½Ó·Ã¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆé¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¶¾Çþ²°¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤Î³è¤«¤·Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡Ø½Õ¶á¡Ù¤âÁ³¤ê¡£
¼«Á³½ò¤È¤í¤íÆé1¿ÍÁ°2500±ß
¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡Ë Lab¡Ù¼«Á³½ò¤È¤í¤íÆé¡¡1¿ÍÁ°¡¡2500±ß¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤¬ÌîºÚÃæ¿´¤Ê¤Î¤ÇÁ´Á³¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦
°ñ¾ë¸©¸Å²Ï¤Î¹Ó°æÇÀ»º¤«¤éÆÏ¤¯¼«Á³½ò¤Ë¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤ä¤·¤á¤¸¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¢½ÕµÆ¤ä¥¯¥ì¥½¥ó¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀÄºÚ¤ä¤¤Î¤³¡£¥À¥·¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¼«Á³½ò¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤Æ¤è¤¯Ç´¤ê¡¢¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤À¡£»é¤Î¤¤ì¤¤¤Ê½ã¿è¶â²ÚÆÚ¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤â¤µ¤é¤Ë¤è¤·¡£
¤½¤·¤Æ¡º¶¾Çþ¡£È¯²ê»þ¤Ë¶¾Çþ¤Î¼Â¤ÎÃæ¤ÎÃº¿å²½Êª¤¬Åü¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿È¯²ê½½³ä¶¾Çþ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬¶Ã¤¡ª
¤Þ¤º¤Ï±ö¤À¤±¤ÇÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¤¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¶¾Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤¢¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¿·¤·¤¤»Ý¤µ¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤·¡£
¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡Ë Lab¡ÙÅ¹¼ç¡¡¹Ó°æµ×¤µ¤ó¡¢±üÍÍ¡¡½Ó·Ã¤µ¤ó
Å¹¼ç¡§¹Ó°æµ×¤µ¤ó¡¢±üÍÍ¡§½Ó·Ã¤µ¤ó¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡¢¤ª¤¤¤·¡¼¡¢³Ú¤·¡¼¡¢¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×
¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡Ë Lab¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡Ë Lab¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃÓÇ·Ã¼1-1-7PROS¥Ó¥ë1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï090-7733-3408
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï18»þ¡ÁÍâ2»þ¡Ê23»þ°Ê¹ßÁá»ÅÉñ¤¤¤¢¤ê¡Ë¡¢ÅÚ¡¦½ËÆüÁ°¤ÎÆü¡§11»þÈ¾¡Á23»þÈ¾¡¢Æü¡¦½Ë¡§11»þÈ¾¡Á22»þÈ¾
¡ÎµÙÆü¡Ï²Ð
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÀéÂåÅÄÀþÅòÅç±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡Úµí¤â¤ÄÆé¡ÛÏÂÉ÷¤Î¥À¥·¤Ä¤æ¤Ëµí¤â¤Ä¤Î´Å¤¤»Ý¤ß¤È¥Ô¥ê¿É¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ø¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ¡¡½½¿§¡Ù¡÷»°Âë
¶¾Çþ²°¤Ç¡Öµí¤â¤ÄÆé¡×¡£¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÄêÈÖÅª¤Ê³ûÆé¤ä´ó¤»Æé¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¾Çþ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¤â¤ÄÆé¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¤³¤Á¤é¡¢1¿ÍÁ°¤«¤éÍê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ê¤ª´î¤Ð¤·¤¤¡£
µí¤â¤ÄÆé1¿ÍÁ°1480±ß
¡Ø¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ¡¡½½¿§¡Ùµí¤â¤ÄÆé¡¡1¿ÍÁ°¡¡1480±ß¡¡¶¾Çþ²°¤é¤·¤¤ÆóÈÖ¥À¥·¤ËÄÉ¤¤¥¬¥Ä¥ª¡¢¾ßÌý¤È¤ß¤ê¤ó¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥Ä¥æ¤¬¥Ù¡¼¥¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Ë¥é¤È¿ÉÌ£Á¹¡¢¤â¤Ä¤Î»Ý¤ß¤¬¼¡Âè¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯
¡Ö¤â¤Ä¼«ÂÎ¤¬¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¡£ÀìÌçÅ¹¤ÎÆé¤è¤ê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¤ÏÅ¹¼ç¤Î°ËÇ½¤µ¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶¾Çþ²°¤é¤·¤¤ÏÂÉ÷¤Î¥À¥·¥Ä¥æ¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡¢¿ÉÌ£Á¹¤Î¥Ô¥ê¿É¤â¤¤¤¤±öÇß¤À¡£¥¯¥Ä¥¯¥Ä¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂç¤Ö¤ê¤Êµí¤â¤Ä¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤È¡¢´Å¤¤»é¤È¤â¤Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¡£¥Ë¥é¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢Æ¦Éå¤Ë¤â¼¡Âè¤Ë»Ý¤ß¤¬À÷¤ß¤Æ¿´¤¬¤Û¤ó¤ï¤«²¹¤Þ¤ë¡£
ºÇ¸å¤ÏÁ´Î³Ê´ÈÔ¤¤°¤ë¤ß¤Î¶¾Çþ¤ò»Ä¤Ã¤¿Æé¤Ä¤æ¤Ç¡£¿®½£»º¤òÃæ¿´¤Ë¸ÄÀ¤Î½Ð¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦ÆóÈ¬¤Î¼êÂÇ¤Á¤òÅêÆþ¤·¡¢¥À¥·¤ÎÍ¾Ç®¤Ç²¹¤á¤ë¡£ÁÇËÑ¤Ê¶¾Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿»Ý¤ß¤¬Íí¤à¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡Ø¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ¡¡½½¿§¡Ù·¡¤ê¤´¤¿¤Ä·¿¤ÎÀÊ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ¡¡½½¿§¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ»°Âë»Ô²¼Ï¢¿ý3-33-10¥µ¥ó¥Ñ¥é¥½¥ë1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï0422-38-9612
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á14»þÈ¾¡¢17»þ¡Á21»þÈ¾
¡ÎµÙÆü¡Ï·î¡Ê·î¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡¢ÍâÆüµÙ¡Ë¡¢ÉÔÄêµÙ¤¢¤ê
¡Î¸òÄÌ¡ÏJRÃæ±ûÀþ»°Âë±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡Úµþ³û¤Î¤¿¤¿¤¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Û¤ªÃÍÂÇ¤Á´¶¾å¡¹¤Îµþ³û¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÆé¡Ø¶¾¤ä¹¸¸¼¡Ù¡÷ÃæÌÜ¹õ
¿¼¹È¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»®¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ïµþ³û¤ÎÇöÀÚ¤ê¡£°ìÅÙ¤âÎäÅà¤»¤º¤Ë»ºÃÏ¡¦µþÅÔ¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë³ûÆù¤òÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¼êÀÚ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½À¤é¤«¤µ¤È»õ±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¸ü¤ß¤¬¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ËºÇÅ¬¤À¤·¡¢2¿ÍÁ°2695±ß¤Ç¤³¤ÎÎÌ¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª
µþ³û¤Î¤¿¤¿¤¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÃ±ÉÊ2695±ß
¡Ø¶¾¤ä¹¸¸¼¡Ùµþ³û¤Î¤¿¤¿¤¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¡Ã±ÉÊ¡¡2695±ß¡¡¢¨ÎÌ¤Ï2¿ÍÁ°¡¡¤Þ¤º¡¢¤Ä¤¯¤Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤·¤¿¤é¡¢¥¯¥ì¥½¥ó¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢Ä¹¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢µþ³û¤Ï10¡Á15ÉÃ¡£¥À¥·¤ò¤¯¤°¤é¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¿©¤Ùº¢¤À
Æé¤Î¡º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡ÖÆóÈ¬¤»¤¤¤í¡×¤ÎÍñ¤È¤¸¡£µþ³û¤ÎË§½æ¤Ê»é¤È¥¯¥ì¥½¥ó¤ä¤´¤Ü¤¦¤Ê¤É¤Î¤Û¤í¶ìÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤¿¥À¥·¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÎÍñ¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ê¡¢¡º¶¾Çþ¤¬¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
º£Ç¯1·î¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¤³¤Á¤é¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Æþ¤ê¸ý¤Î¥Ó¥ë2³¬¤È¤¢¤Ã¤Æ±£¤ì²È´¶ËþºÜ¤À¤¬¡¢¶¾Çþ¤Èµþ³û¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÁÏºîÎÁÍý¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²Ã¤¨¤Æ¤ªÂ¤¤ê¤äÅ·¤×¤é¡¢¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ê¤É¤â¾å¡¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¡£
¡Ø¶¾¤ä¹¸¸¼¡Ùº´Æ£Å¹Ä¹
Å¹Ä¹¡§º´Æ£¤µ¤ó¡Ö¤ªÆÀ´¶¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥¸¥Ó¥¨¤ò¼è¤ê°·¤¦²ñ¼Ò¤¬ÊìÂÎ¤À¤«¤é¡ª¡×
¡Ø¶¾¤ä¹¸¸¼¡Ù¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤Ò¤È¤ê°û¤ß¡õ¡º¶¾Çþ»È¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¶¾¤ä¹¸¸¼¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ2-16-12¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ó¥ëÃæÌÜ¹õ2³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6412-8840
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á14»þÈ¾¡Ê14»þLO¡Ë¡¢17»þ¡Á22»þÈ¾¡Ê22»þLO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÌµµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÅìµÞÅì²£Àþ¤Û¤«ÃæÌÜ¹õ±ØÅì¸ý2¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
»£±Æ¡¿³ÄÍÎ´¡Êumebachee¡ª¡¢¤ä¤Þ¤·¤ó¡¢½Õ¶á¡¢½½¿§¡¢¹¸¸¼¡Ë¡¢µÈÅÄÀ¿¡Ê½Õ¶áÆâ´Ñ¡Ë¡¢¼èºà¡¿ÃÓÅÄ°ìÏº¡Êumebachee¡ª¡¢½Õ¶á¡¢½½¿§¡Ë¡¢ÇòÄ»µªµ×»Ò¡Ê¤ä¤Þ¤·¤ó¡¢¹¸¸¼¡Ë
