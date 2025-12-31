¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡ÛµÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹ñÉÜÂ¿²ì¾ë±Ø¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷15256¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãµÜ¾ë¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à2021¡Á2025Ç¯¤ÎÎßÀÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈÎò»ËÅªÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍøÊØÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢´×ÀÅ¤Ê³¹ÊÂ¤ß¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö³¹Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸³èÌÌ¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÌò½ê¤äÊ¸²½²ñ´Û¡¢¶µ°é»ÜÀß¡¢¸ø±à¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤½¤í¤¤¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬¤è¤¤¡£ÉÂ±¡¤¬¶á¤¤¡£Çã¤¤Êª¤â¶á¤¯¤ÇºÑ¤à¡×¡Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊØÍø¤µ¡×¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§¹ñÉÜÂ¿²ì¾ë±Ø¡¿É¾ÅÀ67.7¡¿ÊÐº¹ÃÍ68.6¹ñÉÜÂ¿²ì¾ë±Ø¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿²ì¾ëÀ×¡×¤ä¡ÖÅìËÌÎò»ËÇîÊª´Û¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢±Ø¼Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîËÌ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÍªµ×¥í¥Þ¥ó²óÏ¡×¤ä¡¢¹ñÊõ¡ÖÂ¿²ì¾ëÈê¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤È¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§ÅÎ¤»¤¤Î¤·¤¿±Ø¡¿É¾ÅÀ70.3¡¿ÊÐº¹ÃÍ73.5ÅÎ¤»¤¤Î¤·¤¿±Ø¤Ï¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¤ÇÀçÂæ±Ø¤ä¶õ¹Á¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÄ¾·ë¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸©ÆâºÇÂçµé¤ÎÌµÎÁ²°ÆâÍ·µº»ÜÀß¡Ö¤Ê¤È¤ê¤Ñ¡¼¤¯¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î»Ù»ý¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
