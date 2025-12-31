Ì©µù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ï¥Ó¡Ê½©ÅÄ³¤ÊÝÄó¶¡¡Ë

¡¡½©ÅÄ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë½©ÅÄ¸©±è´ßÉô¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ï¥Ó¡¢¥µ¥¶¥¨¤Ê¤É¤ÎÌ©µù¼è¤êÄù¤Þ¤ê·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£

¡¡¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ëµù¶È¸¢¤¬¤¢¤ë³¤°è¤ÇÌ©µù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸©Æâºß½»¤ÎÃË½÷£±£³¿Í¤òµù¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¸¡µó¤·¡¢½©ÅÄÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£

¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏÃË¼¯È¾Åç¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ï¥Ó£±£°¸Ä¡Ê£±¡¦£°£¸¥­¥í¡¦¥°¥é¥à¡Ë¡¢¥µ¥¶¥¨£µ£·£¸¸Ä¡Ê£³£¹¡¦£¶¥­¥í¡¦¥°¥é¥à¡Ë¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¶¥¨¤ò°ìÅÙ¤Ë£±£´£´¸Ä¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£³­¤Ï³ÎÇ§¸å¡¢Æ±³¤ÊÝ¤¬ÊüÎ®¤·¤¿¡£

¡¡¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏËèÇ¯£·¡¢£¸·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Î£²£°¿Í¡¢£²£³Ç¯¤Î£²£³¿Í¤è¤ê¸º¾¯¤·¤¿¡£

¡¡Æ±³¤ÊÝ·ÙÈ÷µßÆñ²Ý¤ÎµÜÅÄ½Å¼¡²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¿å»º»ñ¸»¤òÊÝ¸î¤·¡¢µù»Õ¤ÎÀ¸³è¤ÎÎÈ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£