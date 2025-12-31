¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û½éÍ¥¾¡¤ÎÅÄ¸ý¡õÅÏÊÕ¥Ú¥¢¡¡ÍèÇ¯¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¡È8°Ì°ÊÆâ¡É¡¡ÅÏÊÕ¤Ï½êÂ°ÊÑ¤¨¡ÖÀÕÇ¤´¶¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤¿1Ç¯¡×
¡þÂè79²ó Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ(30Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO)
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÅÄ¸ý¿¿ºÌÁª¼ê¤ÈÅÏÊÕÍ¦ÂçÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬¡¢¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤ÈÎÐÀîÂçµ±Áª¼ê¥Ú¥¢¤ò²¼¤·½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÅÏÊÕÁª¼ê¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡£2025Ç¯ÎÉ¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ë¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤ËÍèÇ¯¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅÄ¸ýÁª¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Âç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤³¤ÎÁí¹ç¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿BIPROGY¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢J-POWER¤Ø¤È½êÂ°¤òÊÑ¤¨¤¿ÅÏÊÕÁª¼ê¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤¿1Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯ÅÄ¸ý¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éÍèÇ¯¤âÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤ÌÜÉ¸¤ò1¤Ä¤º¤Ä³Î¼Â¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤¿¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð8°Ì°ÊÆâ¡£¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¼ÂÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò8°Ì°ÊÆâ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£