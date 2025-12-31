¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÁ°ÅÄÍª¸à¡¡ÀèÇÚ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¤ÇàÀ®Ä¹á¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬À®Ä¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¹£·¡£ËÜ¿Í¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç´íµ¡´¶¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄÍª¤¬º£µ¨¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤è¤ê¤âÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤À¡£ºòÇ¯¤â¾¯¤·¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¡ÖËÜ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¤¬Áý²Ã¡£ÆÉ¤àºý¿ô¼«ÂÎ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸·Áª¤·¤¿¿ôºý¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßµ²±¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï²òË¶³Ø¤ÎËÜ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¼«¤é¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ËÃÎ¸«¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃæÂ¼¹¸¡¢Âç´Ø¤éÀèÇÚ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ß¡¢¼«¤é¤ÎÃß¤¨¤È¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¹¸¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¡¡£Ç£Ò£É£Ô¡Ê¥°¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËÎÀÀ¸Á´°÷¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ìºý¤Ç»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢º¸¥Ò¥¸´ØÀá¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¾åÃãÃ«¤¬¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤Îý½¬¡×¡£·è¤·¤Æ¶á¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÉÂ±¡¤Þ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ±¦ÏÓ¤¬¡ÖÀÎ¤«¤é£±¿Í¤¬¹¥¤¡£Âç¿Í¿ô¤À¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄÍª¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¾åÃãÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Íè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¸½ºß¤ÏÆ°²è¤Ê¤É¤Ç´ÊÃ±¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Á°ÅÄÍª¤Ï¡ÖËÜ¤Ç¤·¤«³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Æ°²è¤ÏÅú¤¨¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¤ÇÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¡¢¼«¤é¤Î¥×¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌÀÎÆ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£Âë¤ÎÇØÈÖ¹æ£´£±¤Î£³Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£