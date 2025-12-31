Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤Î¡Ö»Ò¤Î²Ã»»³Û¡×¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤¤¤¯¤éÁý²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°äÂ²Ç¯¶â¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Âç¤¤¯²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤¹
¸½ºß¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¤È»àÊÌ¤¹¤ë¤È5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¡¢30ºÐ°Ê¾å¤Ç»àÊÌ¤¹¤ë¤ÈÌµ´üµëÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢55ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÊ¤È»àÊÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎµëÉÕ¤Ï¤Ê¤¯¡¢55ºÐ°Ê¾å¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï60ºÐ¤«¤éÌµ´üµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃË½÷º¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë60ºÐÌ¤Ëþ¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶Â§5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë40ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î²þÀµ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¤Ë¸½¹ÔÄÌ¤ê¤ÎÌµ´üµëÉÕ¤¬Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¶Â§¡×¤ÈÊ¸¸À¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§°Ê³°¤ÎµëÉÕ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¼ýÆþ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¢Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç18ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Í´üµëÉÕÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ´üµëÉÕ²Ã»»¡×¤ä¡Ö»àË´Ê¬³ä¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â²þÀµ
Á°¹à¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë¤â°ìÉô²þÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤º¿Æ¤Î°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë»Ò¤Î²Ã»»³Û¤È¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿Æ¤¬ºÆº§¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢À¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤â»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Æ¤ÈÀ¸·×¤òÆ±¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆºÆº§Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Æ¤¬°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý850Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Æ¤ÈÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»Ùµë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¼ýÍ×·ï¤âÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤ÎÄ¾·Ï·ìÂ²¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÄ¾·Ï°ùÂ²¡Ë¤ÎÉÞÍÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼õµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î»Ò¤Î²Ã»»³Û¤Ï¡¢18ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ëÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Î»Ò¡Ê½êÄê¤Î¾ã³²¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï³Æ23Ëü9300±ß¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï³Æ7Ëü9800±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤28Ëü1700±ß¤ÈÁý³Û¤È»ÙµëÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï
Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ°äÂ²Ç¯¶â¤¬Ä¾ÀÜ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Æ¤¬ºÆº§¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â³Û¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤28Ëü1700±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤Ë28Ëü1700±ß¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ56Ëü3400±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õµë¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢18ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ëÇ¯ÅÙËö¡Ê½êÄê¤Î¾ã³²¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÎáÏÂ7Ç¯5·î16Æü¤Ë¹ñ²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿¡Ö¼Ò²ñ·ÐºÑ¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âË¡Åù¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëÅù¤ÎË¡Î§°Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷³Êº¹¤Î¤¢¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬Âç¤¤¯²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤Î²Ã»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ¤¬ºÆº§¤·¤¿¤ê¡¢ÁÄÉãÊì¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤È¤·¤Æ»Ùµë¾ò·ï¤Î´ËÏÂ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2028Ç¯4·î¤«¤é¤Î»Ü¹Ô¤È¾¯¤·Àè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ °äÂ²Ç¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµË¡¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿
¼¹É®¼Ô : µÈÌîÍµ°ì
Ì´¼Â¸½¥×¥é¥ó¥Êー