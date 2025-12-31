½ÂÌîÆü¸þ»Ò 2025Ç¯½©¤âÂ³¤¤¤¿¶ìÆ®¡Ä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢¤ÏÃæ»ßÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÉÔ±¿
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£·¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï£²£°£²£µÇ¯¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î£±Ç¯¤ò¤¿¤É¤ë£µ²óÏ¢ºÜ¤Î£´²óÌÜ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯½ªÈ×Àï¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ú£²£°£²£µÇ¯¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£´¡Ë¡Û²¤½£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç£²£µÇ¯¤Î£µÂç¥á¥¸¥ã¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ºÆ¤ÓÊÆËÜÅÚ¤¬Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á£¶»î¹ç¤Ç£µ»î¹ç¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤¤¤¦°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤¿¤¤Ãæ¤Ç¡Ö¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ê£¸·î£±£´¡Á£±£·Æü¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£¾å°Ì¤ËÍí¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Æü´ÖÀï¤¤È´¤¤¤Æ£¶£±°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£¹£³°Ì¡£¾å°Ì¤Ø¤¤¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾õ¶·Åª¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡Ö£Ã£Ð£Ë£Ã½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê£¸·î£²£±¡Á£²£´Æü¡Ë¡¢¡Ö£Æ£ÍÁª¼ê¸¢¡×¡ÊÆ±£²£¸¡Á£³£±Æü¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£¹·î£±£±¡Á£±£´Æü¡Ë¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡×½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤ÇÆüËÜ³«ºÅ¡Ö£Ô£Ï£Ô£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º£´»î¹ç¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì½ç°Ì¤«¤éÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅö½é¤«¤é¡Ö£Ô£Ï£Ô£Ï¡½¡½¡×½Ð¾ì¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍîÃÀ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬àÅ·á¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤¿¡££¹·î£±£¹¡Á£²£±Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ï¼ó°Ì¤È£´ÂÇº¹¤È¤Ê¤ë£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£³£´°Ì¤ÈÈ¯¿Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£²¡¢ºÇ½ª£Ò¤Ï°Å·¸õ¤Ç¹Ô¤¨¤ºÂç²ñ¤ÏÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤Ê¤·¡£Å·¸õ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÄÇ°¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤³«ºÅ¤Î¡Ö¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£°·î£±¡Á£´Æü¡Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤êÍ½ÁªÍî¤Á¡£¥·¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÌÀ¤±¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¡Ê£±£±·î£±£³¡Á£±£¶Æü¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£½ÂÌî¤ÏÄ´À°¤Ë¤¢¤Æ¤ëÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ÂÀï¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼£´Ï¢Àï¤òÁª¤ó¤À¡£