Ç¯ËöºÇ¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬ËÜµ¤¤Ç¶Ã¤¤¤¿2025Ç¯¤Î¡í3¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¡í
25Ç¯¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÊÔ¤ßÊª¡ùËÙ¥ÎÆâ¡×¤Î¥¹¥¯¡¼¥Ó¡¼¥»¡¼¥¿¡¼
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¶Ã¤¤¤¿¤³¤È3Áª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
2025Ç¯¤â¥é¥¹¥È¡£21À¤µª¤â4Ê¬¤Î1¤¬²á¤®¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£»ÍÈ¾À¤µª¡£¤¤Ê¤¯¤µ¤¤ÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢21À¤µª¤Îà¥¹¥Æ¡¼¥¸£²á¤¬¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢°ìÅÙÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¡£¡Öº£Ç¯¤Î¶Ã¤¤¤¿¤³¤È3Áª¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¡£¼èºà¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿ÃÝËÜÌý»é¤Î¡Ö¾ÆÆù¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤´¤ÞÌý¡×¡£Ï·ÊÞ¤Î¤´¤ÞÌý¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ë¥Û¥ó¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÆù¤ËÙæ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¾Æ¤¤¤¿¤ªÆù¤È¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬ÃÊ°ã¤¤¡ª¡¡¤ªÆùÆÃÍ¤Î½¤ß¡©·ù¤Ê¸åÌ£¡©¤¬¾Ã¤¨¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤ªÆù¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤ÞÌý¤ÎÌ£¡¦¹á¤ê¤¬°Ü¤ê¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÆù¤¬¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¶Ã¤¡£9·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¡Ê¥¹¥Þ¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¤Ò¤ÈËë¡£ÍèÆü¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î4¿ÍÃæ3¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡ª
1990Ç¯Âå¡õ2000Ç¯Âå¥ª¥ë¥¿¥Ê¥í¥Ã¥¯¤¬ÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿»ÔÀî¤Ï½ª»ÏÂç¶½Ê³¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌ¾¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¯½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¶Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£ÅÓÃæ¤Ç¡¢86Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¡ØTake My Breath Away¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Ñ¥ó¤È¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Þ¤ê·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ì¥¢¤Ê¥«¥Ð¡¼¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯Ê¹¤¯´ÑµÒ¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥Ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥¬¥ó¤¬µÒÀÊ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÏÇ¤¦²ñ¾ì¡£
Âç¹ç¾§¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µÒÀÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖThis is Japan, right? You guys know this one! Come on, sing¡×¡Ê¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤À¤è¤Í¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¶ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡¡²Î¤ª¤¦¡ª¡Ë¤ÈºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤ë¥Ó¥ê¡¼¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¥Î¤ë´ÑµÒ¡£³Î¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ª¤Ê¤¸¤ß¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤é¤Ç²Î»ì¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï......¡£
¤É¤¦¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¥Ó¥ê¡¼¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤¿¤â¤è¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ò²Î¤¨¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤¿¤ä¤Ä¡¢Ã¯¤À¡¼¡£¥Ð¥ó¥É¤âµÒ¤â¤ª¸ß¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÄÁ»ö·ï¡Ê¡©¡Ë¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
3¤ÄÌÜ¤Î¶Ã¤¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î½é¤Î»î¤ß¡£¤ï¤¬²È¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤ª¸¤¤µ¤Þ¤Î¥¹¥¯¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥·¡¼¥º¡¼¡¦¥ª¥¹3ºÐ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ä¤¬Åê¹Æ¡¦±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤Ï»Å»ö°Ê³°¤ÇSNS¤ò»È¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
SNS¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê°ìÊâ¡£Á°¿Ê¤Ê¤Î¤«¸åÂà¤Ê¤Î¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬......¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤º»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Þ¤±¤Î¶Ã¤¡¢»Å»öÊÔ¡£J-WAVE¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÂÓÈÖÁÈ¡ØMIDDAY LOUNGE¡Ù¤Î²ÐÍË¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£13»þ30Ê¬¤«¤é3»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èà¥Á¥ëá¤Ê¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÁÈ¡£»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢26Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
