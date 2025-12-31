¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÂÇÅÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËËÜ¹ø¡ªÆó·³»ÜÀß³È½¼¤Ë¡Ö£´²¯±ßÅê»ñ·×²è¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¼ã¼ê°éÀ®¶¯²½¤òÇ°Æ¬¤ËÂç¶â¤òÅê¤¸¤ÆÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«¤Ë¤¢¤ëÆó·³»ÜÀß¤Î³È½¼¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¹âÀÇ½ÂÇ·âÎý½¬¥Þ¥·¥ó¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×¤ÎÆ³Æþ¤À¡£
¡¡Æ±¥Þ¥·¥ó¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¹âµ¡Ç½¤ò¸Ø¤ëÂÇ·âÎý½¬ÍÑ¤ÎÅêµå¥Þ¥·¥ó¡£Åê¼ê¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë±ÇÁü¤äµåÂ®¡¢µå¼ï¡¢¥Ü¡¼¥ë²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÆµå³¦¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ôµåÃÄ¤¬ÀÑ¶Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜµå³¦¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äµð¿Í¤¬Æ³ÆþºÑ¤ß¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤â£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Þ¤Ç¤ËÆó·³»ÜÀßÆâ¤ËÆ±¥Þ¥·¥ó¤òÀßÃÖ¡£ÅöÌÌ¤ÏÆó·³Áª¼ê¤Î°éÀ®¸þ¤±¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ì·³ËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Ë¤âÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµåÃÄÂ¦¤ÏÁª¼ê¤Î°éÀ®¶¯²½¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î³È½¼¤Ë¤âÃå¼ê¡££²£¶Ç¯£µ·îº¢¤ò¥á¥É¤Ë³ù¥±Ã«¥¹¥¿¥¸¥¢¥àº¸Íã¸åÊý¤Ë¿·¤¿¤Ê·úÊª¤ò·úÀß¡£¸½ºßÁª¼êÎÀÆâ¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡ÊÌó£²£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î£²ÇÜµ¬ÌÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÜÀß³È½¼¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÁí³Û¤Ç¤ª¤è¤½£´²¯±ß¡£Æó·³¤Ø¤Î¤³¤¦¤·¤¿µð³ÛÅê»ñ¤Ïµå³¦Æâ¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¶¯²½¤Ë¤ÏÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¿·¿ÍÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤â¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÆó·³»ÜÀß¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¹âÀÇ½µ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¹¹¿·ÎÁ¤â´Þ¤áÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£º£¸å¤â°ì·³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æó·³¤Ë¤â¤ª¶â¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆó·³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²£°£³£°Ç¯¤ò¥á¥É¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêºÑ¤ß¤À¤¬¡Ö´ûÂ¸»ÜÀß¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï°ÜÅ¾¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡×¤ÈµåÃÄ´´Éô¤âÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤³£²Ç¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°£²°Ì¤È¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬£²£¸Æü¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£Ãå¡¹¤È¥Á¡¼¥à¶¯²½¤¬¿Ê¤à¤À¤±¤ËÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¡õÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±°ì¡¢Æó·³¶¦¤ËÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£