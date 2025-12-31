1·³¥¼¥í¢ª¡ÈMVP¡É¤ØÈôÌö¡¢ÍË¾³ô¤Ïµð¿Í¤Ç³ÐÀÃ¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒÁª¼ê¤ÎÌÀ°Å
Âè4²ó¤Ëµð¿Í¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿µÆÃÏÂçµ©¤Ï2025Ç¯7ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.80
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÏÂè4²ó¤Î¼Â»Ü¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢Âè2²ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¤¬¡È³ÐÀÃ¡É¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï²áµî3Ç¯´Ö¤Î°ÜÀÒÁª¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¤Ï¸ÅÀîÐÒÍøÅê¼ê¤¬¡¢Âè2²ó¤ÏÄ¹Ã«Àî°ÒÅ¸Åê¼ê¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£¸ÅÀî¤Ï1Ç¯¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤â¡¢2024Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¸½Ìò¤ò°úÂà¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤³¤½32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤â¡¢2025Ç¯¤Ëº¸Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡Âè3²ó¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ36¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.13¤ÈÂç³èÌö¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ï·×7Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«10ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÍÆÀÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢Âè2²ó¤Î¿åÃ«¤¬¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ï1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ë97»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.287¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿ ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤â87»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.277¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤È¡¢³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¤ËÀ¾Éð¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾²¬Þ«´õÅê¼ê¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê°éÀ®·ÀÌó¤Ë¡£2025Ç¯3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¸å½é¡¢¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·3»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨6.75¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£Âè3²ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¤Ï2025Ç¯¡¢47»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÂè4²ó¤Ï¡¢¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¤¬µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢µð¿Í¤«¤éµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µÆÃÏ¤Ï2024Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê2025Ç¯¤«¤é°éÀ®¤Ë¡£7·î²¼½Ü¤ËºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼¤òÄÏ¤ß¡¢7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.80¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë