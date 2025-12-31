BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼Ú¶â¢ª°û¼ò±¿Å¾¤ËÂ³¤¡È¹â³ÛÂÚÇ¼¡É¤Þ¤ÇÈ¯³Ð¡Ä´Ú¹ñ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÉÔ¾Í»ö
°ãË¡ÅÒÇî¡¢°û¼ò±¿Å¾¡¢¹â³ÛÂÚÇ¼¤Þ¤Ç¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Î¡ÈÌäÂêÍúÎò¡É¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛJIMIN¡¢¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ë¡Ö¼ÚÍÑ½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÂß¤·¤¿¡×
´Ú¹ñ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¸øÃÄ¤Ï12·î30Æü¡¢4Âç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¹â³Û¤«¤Ä¾ï½¬Åª¤ËÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë1Ëü3449¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï2023Ç¯4·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó9¥«·î´Ö¤Ç¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ2884Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó288Ëü±ß¡Ë¤òÇ¼ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÌ¾Êí¸ø³«ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2024Ç¯12·î31Æü¤ò´ð½à¤Ë¡¢Ç¼ÉÕ´ü¸Â¤«¤é1Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¡¢Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ2000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó200Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¡¢¸ÛÍÑ¡¦Ï«ºÒÊÝ¸±ÎÁ5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó500Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤À¡£
¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Èà¤ÏºòÇ¯10·î¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö2020Ç¯¤«¤é°ãË¡ÅÒÇî¤ò»Ï¤á¡¢Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¼Ú¶â¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÅÒÇî¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£ÅÒÇî¤Ë¤è¤ë¼Ú¶â¤Î¤¿¤á¡¢BTS¡¦JIMIN¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÆ±Î½¤Ë¤â¶âÁ¬Åª»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«½Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï¡¢º£Ç¯9·î24Æü¤Ë°û¼ò¾õÂÖ¤Ç¿ÎÀî»Ô¤«¤éµþµ¦Æ»¥ä¥ó¥Ô¥ç¥ó¤Þ¤ÇÌó100km¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êSM C&C¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¦È¯Åö»þ¡¢½ê³í·Ù»¡½ð¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï½èÊ¬¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¤Ìõ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Åö»þ¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï¡¢Àè¤Ëµ¯¤³¤·¤¿°ãË¡ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤Î½èÊ¬¤òÂÔ¤ÄºÇÃæ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Þ¤Çµ¯¤³¤·¡¢¼ºË¾¤òÇã¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¼Ò²ñÅªÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉüµ¢¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¾ï½¬ÂÚÇ¼¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡È»°Ï¢ÂÇ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Îº£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£