¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÅÏ¤¹¤Î¤¬ÁíÍýÂç¿Ã»þÂå¤Î½¬¤ï¤·¡×¡ÄÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡¢¡Ö¥Õ¥¸¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×ÈëÏÃ¤òÈäÏª¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËÅÏ¤¹¤Î¤Ï¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£³£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«ÎóÅç½ÄÃÇ£Ì£É£Ö£Å¡¡·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£´¡×¡Ê¸áÁ°£¶»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¤ß¤½¤«Ä«¤ÎÄêÈÖ¡¢·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÀÐÇË»á¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¾Ð´é¤òÉâ¤«¤ÙÊú¤¤¤¿ÀÐÇË»á¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤£´£°£°¼Ò¤°¤é¤¤¤Î²ñ¼Ò¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡Ö¤³¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Çä¤ì¤Æ²¿¤È¤«¡ÊËüÇî¤Ï¡Ë¹õ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬³°¹ñ¤«¤éÍè¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÅÏ¤¹¤Î¤¬ÁíÍýÂç¿Ã»þÂå¤Î½¬¤ï¤·¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¸«¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¤È¤«¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤ªµÒÍÍ¤ËÅÏ¤¹¤Î¤Ï¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¥ª¥©¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Äºî¤ê¤¬¤¹¤´¤¤ÃúÇ«¡¢È©¿¨¤ê¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
