¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡¡¡ÁÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¡Á
¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Çº£Ç¯¤â¤ªÀµ·î¤Î¼çÌò
¡¡¤â¤Ï¤ä¿·Ç¯Áá¡¹¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¼ç±é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¤³¤È¤À¡£24Ç¯¤Ï¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º ¥Ë¥å¡¼¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ø¥Ó¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯26Ç¯¤Ï1·î2Æü¤«¤é¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏËèÇ¯¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿ôÂ¿¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤ËÈà¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º£¤ä¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¯¿»Æ©¤·¤¿·ë²Ì¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¤â¡¢Ç¯Ëö¤Ë¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê10¡Á¡Ë4ºîÉÊ¤¬¡¢1·î¤ËµðÂç¥¶¥á¤ÈÀï¤¦¡ØMEG ¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê18¡Á¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·ºî¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¨¥¢¡¼´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤·¡¢¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¤Î¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬À½ºî¡õµÓËÜ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿Á´ÊÆÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤À¡£¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï·úÀß²ñ¼Ò¤Î¸½¾ì´ÆÆÄ¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÌ¼¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¤Ê¤ê¤ï¤¤¤È¤¹¤ë¶§°¤Ê¥í¥·¥¢¥ó¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤À¤ÎÆùÂÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÇÀ¤Ï±Ñ¹ñ³¤Ê¼Ââ¤Î¸µ·³¿Í¤À¡£¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬CIA¤Î¸µ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¡¢²¿ÅÙ¤â½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¶þ¶¯¤ÊÃË¤¬¡¢º£¤Ï°úÂà¤·¤Æ»Ô°æ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯ÍÍ¤³¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸õÊä¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¿å±Ë¤Î¸µÈô¤Ó¹þ¤ß¶¥µ»Áª¼ê¡£¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤ÆÇÐÍ¥¤ËÅ¾¤¸¡¢¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥í¥Ã¥¯¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¡õ¥È¥¥¡¼¡¦¥¹¥â¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥ì¥ë¥º¡Ù¡Ê99¡Ë¤È¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥Á¡Ù¡Ê01¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥óµÓËÜ¤Î¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê02¡¢05¡¢08¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£³ÊÆ®²È½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤â¼«Á³ÂÎ¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤ä»¦¤·²°¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇÀ¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÌò¤ä¡¢¶áÇ¯¤Ï¤ä¤ê¤Î°ì¸«¥À¥á¤ª¤ä¤¸¤Ê¤Î¤Ë¼Â¤ÏÌµÅ¨¤È¤¤¤¦ ¡È¥¹¥í¥Ö¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤À¡£
¶ÚÆù·Ï¥¹¥¿¡¼¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸½Ìò¤ÎÍÃÊ¼Ìò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤í°Û¿§¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Â¿ºÌ¤Ê¸ÄÀ¤ä¹ñÀÒ¤Î´ó¤»½¸¤á¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Èà¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤â¤·¤Ã¤«¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¶ÚÆù·Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼ç±é¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÉü³è¶¦±é¤µ¤»¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¡¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥é¥ó¥°¥ì¥ó¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥Ð¥ó¡¦¥À¥à¡¢¥¦¥§¥º¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ê¥¤¥×¥¹¤é¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º ¥Ë¥å¡¼¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤ÎºÂ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¡£
¡¡µÕ¤Ëº£¡á21À¤µª¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¼ç¤Ë¼ç±é¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÀµÅýÇÉ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥»¥í¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤é½÷Í¥¤¿¤Á¤â¡£VFXµ»½Ñ¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ä±Ç²è»Ë¤ÎÃßÀÑ¤¬À¸¤à¸«¤»Êý¡Ê±é½Ð¡Ë¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÏÌò³ä¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À¸¿È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤ä¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¶ËÎÏ¥¹¥¿¥ó¥È¥À¥Ö¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ï¡¢½Æ²Ð´ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤ëÊª¤äÆü¾ï¤ÎÆ»¶ñ¤â¶î»È¤·¤ÆÅ¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¤Î¤º¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Áý¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¡ÈÉãÀ¡É¤È¡ÈÌóÂ«¡É¤À¡£¡Ø¥Ó¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È²¸¿Í¤Ø¤Î°¥Åé¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È°ã¤Ã¤ÆÎø°¦¤¬²ðºß¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢Èà¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¡áÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Îµ®½Å¤Ê³èÌö¤«¤é¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª[caption id="attachment_1497939" align="aligncenter" width="430"] ¡ØMEG ¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËBS-TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë
¡ÊC¡Ë 2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Gravity Pictures Film Production Company, and Apelles Entertainment, Inc. All rights reserved.[/caption]
¡Ê³°»³¿¿Ìé¡Ë