¡Ö»ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤â½Ð¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¡ÄÄêÇ¯¸å¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¡×¤ÇÌ¼¤òÍÜ¤¤¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¤ò¼º¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ÎÀäË¾¤ÎËöÏ©
¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÎÌ¤º§¤Î»Ò¤É¤â¡×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ù¤¨¤ëÂ¦¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï°ìµ¤¤ËÊø¤ì»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÂôÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤ÎÉÔ°Â¤Ï45ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Æ¯¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¼«Î©¤Ç¤¤º¡¢²È»ö¤â¿ÆÇ¤¤»¡£ºÊ¤ÎÆþ±¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤ÇÏ·¸å·×²è¤¬¶¸¤Ã¤¿
Ì¼¤È¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ï¡¢ºÊ¤¬Âà±¡¤·¤¿¸å¤âÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á±É»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂôÅÄ¤µ¤ó¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÙÆü¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¶ËÎÏ½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤Ï±É»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Ç¤¢¤ëÂôÅÄ¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃçºÛ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÂôÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö°ìÅÙÈ´¤¤¤¿Åá¡×¤ò¼ý¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¤Ë¡¢±É»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÊ¤È³°½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤â³°¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤È¤ÎÃÇÀä¤Ë¡¢ÂôÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°é¤Æ¤¿²¸¤âÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÊ°¤ë°ìÊý¤ÇÆâ¿´¤ÏÊ£»¨¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢Ì¼¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ÎÅÜÌÄ¤ê¹ç¤Ã¤¿°ìÅÙ¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¼¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Ì¼¤«¤é¤âÈ¿¹³¤äÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂôÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÌ¼¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ëºâ»º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»à¤ó¤À¸å¤ÎÌ¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Èº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì¤º§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¶¯°ú¤Ë²È¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë¤¤¤Æ¤â²È»ö¤¹¤éÃÇ¤ëÌ¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ð¸î¤Ê¤É¤È¤Æ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËºÊ¤È¤â³°½Ð¤ÎÅÙ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»¶¡¹¤ËÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ78ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉ×ÉØ¤Î²ð¸î¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼«Âð¤òÇä¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ç»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¡¢°ìÉô¤Î¤ª¶â¤òÌ¼¤ËÅÏ¤·¤Æ¼«Î©¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤â¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤¿¤áÂôÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁáÂ®¡¢±É»Ò¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢Áá¤á¤Ë²È¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±É»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ì¸À¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡»ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¡×
±É»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢²È»ö¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯´è¤Ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»à¤ó¤À¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¼ÍÅª¤Ë±þ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤âÈà½÷¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ï°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ²È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂôÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤Ï¤Þ¤¿¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤´ÖÂÎ¤«¤é¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈà¤Ï²¿¤Î¼ê¤âÂÇ¤Æ¤º¤Ë¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ì¼¤ÈºÊ¤È»°¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤¤¤Ë¤â¤Þ¤ÀËÜ³ÊÅª¤Ê²ð¸î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÉÔ¼«Í³¤¬Áý¤¨¡¢Ï·¡¹²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤È´Ö¶á¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ì¼¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂôÅÄ¤µ¤ó¤âºÇ¶á¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Ç¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤ÇÌ¼¤Ï¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ê¤ê¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤â¤Ï¤äº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÌ¼¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¤Þ¤º¤´Î¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ°é¾å¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îº£¸å¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¹¤®¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢50ºÐ¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²È¤ò½Ð¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ï¶¯¤¯Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´ðËÜÅª¤Ë°²½¤Î°ìÅÓ¤È¤Ê¤ê¡¢¤±¤·¤Æ¼«Á³²óÉü¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¸«ÃÎ¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âè»°¼Ô¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤á¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤ÎÌ¼¤Î±É»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿´¤â¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤â¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼Â²ÈÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¤Ç¡¢²È»ö¤ä·ëº§¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸À¤¤Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Çº£¤ä¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¸½¾õ¤äÀè¡¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤µ¤¨ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï»¡¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¸½¼Â¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤º¡¢¿Æ°Ê³°¤ÏÍÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤â¿Æ¤ÏÀè¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶¯À©Åª¤Ë¼«Î©¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»Ù±ç¤òÆÀ¤é¤ì¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤ÎÂÐ½è¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤µ¤¨²Ô¤²¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤ë¹ÔÆ°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø¡Ö¿Æ¤Ê¤é»ä¤¬»à¤Ì¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤ß¤Æ¤è¡×¡ÄÌ¼¤Ë¹×¤¤¤À¡Ö¸µ¥¨¥ê¡¼¥È¡×Éã¿Æ¤¬Ï·¸å»ñ¶â5000Ëü±ß¤ò¼º¤¦¤Þ¤Ç¡ÚÏ·¸åÇË»º¡Û¡Ù
