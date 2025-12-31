°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤Êý¤Î´ðËÜ¡×¤È¡ÖÃúÇ«¤ÇÈþ¤·¤¤Êë¤é¤·¡×¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
°½À¥¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ëËÜÊª¤È¤Ï¡©¡¡Æü¾ïÅª¤Ë´¶¤¸¤ëÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤Ï¡©¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë°½À¥¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤¿¤ª¤ä¤«¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£ÌµÍý¤»¤º¡¢µ¤Éé¤ï¤º¡¢ÇØ¿¤Ó¤â¤»¤º¡¢¿´¤ÎÆ°¤¯Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡£Èà½÷¤È¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¡¢ÏÂ¤ß¤Î¶ÃÏ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¶¤é¤«¤Ç½À¤é¤«¤Ç¡¢Ñ³¤¤¤Î¤Ëí÷¤·¤¤¡£Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¡ü¾ðÊó¤Ï¡¢¡ØFRaU JAXURY MOOK Æü¾ï¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ ¤¤¤Þ¤³¤³¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡£¡ÙÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯5·î¡Ë¡£
¿·¤·¤¤Éþ¤òÃå¤ë¤ÈÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë
¼ã¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êµ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®
Æ±¿§¡¦Æ±ÁÇºà¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥µ¥«¥¤¥«¥Ê¥³»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Åìµþ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉKANAKO SAKAI¤Î¤â¤Î¡£ÆüËÜÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¡£À÷¿§¤ä¿¥¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ò²Ã¤¨¡¢¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤â¤È¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÊ¸²½¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¹¡ï51700¡¿¥«¥Ê¥³ ¥µ¥«¥¤¡¡info@kanakosakai.com
¡¼¡¼¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÉþÁõ¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Éþ¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°½À¥¤µ¤ó¡£
¡ÖÉáÃÊÃå¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°áÁõ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°ã¤¦¾ì½ê¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤ËÍÕ¤Ã¤Ñ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ
Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥é¡¼¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëMIO HARUTAKA¤Î¥ê¥ó¥°¡£´õ¾¯¤ÊÅ·Á³µ®ÀÐ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òËèÇ¯È¯É½¡£¹ñÆâ³°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¡ï203500¡¿¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥± ÅÅÏÃ03-5454-1705¡¡¥ê¥ó¥°¡ï3509000¡¿¥ß¥ª¥Ï¥ë¥¿¥« ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ê¥ß¥ª ¥Ï¥ë¥¿¥«¡Ë ÅÅÏÃ03-6277-7866¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¡¼¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Þ¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¥á¥¤¥¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤äÈ±·¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È¤½¤ÎÉþ¤òÃå¤¿½÷À¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤¬Æ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»£±Æ¸å¡¢°½À¥¤µ¤ó¤Ë¡Ö»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¿·¤·¤¤Éþ¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶öÁ³¤Î½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢»Íµ¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºù¤¬É÷¤Ç¥Õ¥ï¡¼¤Ã¤Æ»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡Èºù¿áÀã¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºù¤¬ºé¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¬³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Ãè¤òÉñ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºù¿áÀã¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¢¤È¤â¤·50Ç¯À¸¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤È50²ó¡¢ºù¿áÀã¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ö¤¬»¶¤ë½Ö´Ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤ï¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼»£±ÆÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤È¡Ö¹¬¤»¡Á¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£°½À¥¤µ¤ó¤Î¡ÈÎ¹¤¹¤ëµ¤Ê¬¡É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢°ì½ï¤ËÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÆ±¤¸´¶¾ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿´î¤Ó¡£°½À¥¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¡ÈÂ¿¹¬´¶¤Î¥ª¡¼¥é¡É¤òÊü¤Ä¤Î¤Ï¡¢º£¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î2¤Ä¤¬¡¢»ä¤¬¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹
¡¼¡¼¿Í¤ä¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°½À¥¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Î´ðËÜ¡£³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê¿©´ï¤Ï¡¢¶â·Ñ¤®¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£½Ð²ñ¤¤¤Î±ï¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ°ìÇÕ¤Î°¦¾ð¤òÃí¤°¤³¤È¡£¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿È¶á¤Ê¤ª¼êËÜ¤¬¡£
°½À¥¤µ¤ó¤¬¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤¬Ä¹¤¯»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡ÖÍÎÉþ¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Øµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÉáÃÊÃå¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤¬ºÇÍ¥Àè¡£»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ä«¡¢ÉþÁª¤Ó¤Ç»þ´Ö¤ò¥í¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Î¤â¤Î¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤Õ¤Õ¤Õ¡£¤À¤«¤éÂçÂÎ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òº£¤âÃå¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÂõ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ø¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¼ý½¸ÊÊ¤Î¤Ê¤¤°½À¥¤µ¤ó¤¬±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿©´ï¡£
¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆ«·Ý²È¤ÎÊý¤Î¸ÄÅ¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¤Ö¤é¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤ÆÀè¤Ç²Ä°¦¤¤¿©´ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡×
¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë
ÇØÃæ¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢Í¥²í¤Ë¹¤¬¤ëÂµ¤ä¿þ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¸«»ö¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÏJAXURY¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉHARUNOBU MURATA¤Î2025AW¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Öº£Æü¤Ï¡¢Ãå¤ëÉþ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢³°¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê±ó¤¤¾ì½ê¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥É¥ì¥¹¡ï156200¡¿¥¶•¥¦¥©¡¼¥ë ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡Ê¥Ï¥ë¥Î¥Ö¥à¥é¥¿¡ËÅÅÏÃ050-3802-5577
¡¼¡¼¤¿¤À¡¢¹¥¤¤Ê¤ª»®¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯»È¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤À¤È¤«¡£
¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤ÏÄ¹¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºòÆü¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²ÖÉÓ¤ò³ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡¡»þ´Ö¤Î¤¢¤ë¤È¤¤Ë¶â·Ñ¤®¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÇËÊÒ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¡ÖÄ¹¤¯»È¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÃí°Õ¤Ç¤¹¤°²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤À¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¡¢¤ªÄÒÊª¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤È´Å¤¤¤Î3¤Ä¤ÎÌ£¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤ªÄÒÊª¤Ã¤Æ¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌ£¤¬°ìÅÙ¤Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í¾¤Ã¤¿ÌîºÚ¤â¡Ø¤Ä¤±¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡Ù¤È¤«¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÌîºÚ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÀÝ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤ª²È¤Ç¹ÇÄÒ¤±¤òÄÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
10Ç¯¶á¤¯Á°¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ç¾²¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢5²ó¤°¤é¤¤¥À¥á¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¤Î¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾åÊÝ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤ë¤È¤¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤â¹Ç¾²¤ò¤«¤º®¤¼¤ë¤Î¤Ï3Æü¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼ºÇÔ¤ÎËö¤Î³Ø¤Ó¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê°½À¥¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢ÃúÇ«¤ÇÈþ¤·¤¤Êë¤é¤·¤Î¤ª¼êËÜ¤¬¡¢¡Ö¹Åç¤Ë¤¤¤ë98ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ëÁÄÊì¤Î»Ñ¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¾²¤ò¿å¿¡¤¤·¤Æ¡¢¤ªÄí¤òÁÝ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¤ª²½¾Ñ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³«µÓ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢°Î¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÄ«µ¯¤¤ÆåºÎï¤Ê´é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¿©»ö¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤È¤ªÌ£Á¹½Á¤È¤ªµû¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Ä«ÃëÈÕ·è¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î¤¢¤È¤Ï¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¡¢Í¼Êý¤Ë¤ÏÂÀ¶Ë·ý¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌëÁÝ½üµ¡¤«¤±¤Æ¿²¤ë¡£¿²¤ëÁ°¤Ï¡¢¥«¡¼¥é¡¼¤ÇÈ±¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë²ñ¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤á¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡Ø½÷¤ÎÀ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤«¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤ÎÉþÁõ¤â¡¢¾å¤¬»ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢·¤²¼¤âÆ±¤¸»ç¤ËÂ·¤¨¤¿¤ê¡¢»ØÎØ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¾ï¤ËåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£60ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢17ºÐÇ¯¾å¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸À¸³è¡£ÇË¤ì¤¿Éþ¤ä¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤âÆÀ°Õ¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤¢¤ÎÉþ¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¦¤ó¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£
ÀÎ¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÇÏ¼¯¤¿¤ì¤è¡£¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤º¡¼¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤âÌîºÚ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Äí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËèÆü¤ò³Ú¤·¤à¼êÃÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£Êì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¿ÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ¤ÎÑòÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¤ÏÊì¤Ç¡¢±¿Å¾¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¼Ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Þ¤º¤¢¤²¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡£¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡È°¦¤Î¿Í¡É¤Ç¤¹¡×
¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¡¢»×¤¤¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹
¡¼¡¼¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤µ¤¸õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»£±Æ¤À¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È¿²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡È¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¡£·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°½À¥¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÇ¯Áê±þ¡Ê¡©¡Ë¤ÊÇº¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤È¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¿´¤¬¤±¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤È¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°½À¥¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°¦¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤äÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¡È¤¹¤´¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬²¿¤Ë¡È¤¹¤´¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤È¤«¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¡¢»¨»ï¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤Ë¹ç¤¦ÍÎÉþ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢ÄÉµá¤·»Ï¤á¤ë¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ»¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡È¤Æ¤¤¤Í¤¤¡É¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë
¡È¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÀ¸»º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¤Æ¤¤¤Í¤¤¡É¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉATON¡Ê¥¨¥¤¥È¥ó¡Ë¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ç¿¥¤é¤ì¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¥í¡¼¥óÁÇºà¤ò¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍÌ¾»Ô¤Ë¤Æ¥·¥ï²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£¼ù»é¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤ÊÀ÷¿§µ»½Ñ¤Ç¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤âÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¿åÀö¤¤¤·¤Æ¤â¥·¥ï·Á¾õ¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ô¡¼¥¯¥È¥é¥Ú¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Îµ¡²°¤Ë¤Æ¿¥¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡¢¥¦¡¼¥ë¤È¥ê¥Í¥ó¤Î¸ò¿¥¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÇºà¡£·Ú¤µ¤ÈÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²È¶ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Îºà¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤â¤Î¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï93500¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¡ï36300¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï53900Á´¤Æ¡¿¥¨¥¤¥È¥ó ÀÄ»³¡Ê¥¨¥¤¥È¥ó¡ËÅÅÏÃ03-6427-6335¡¡¥é¥°W2400¡ßD2000¡ï569800¡¢¥é¥ó¥×¦Õ600¡ßH684¡ï275000¡¢°Ø»Ò¦Õ830¡ßD860¡ßH820¡ßSH430¡ï484000¡¢±¦¤Î´ù¡ÊÂç¡Ë¦Õ600¡ßH370¡ï107800¡¢º¸¤Î´ù¡Ê¾®¡Ë¦Õ400¡ßH450¡ï96800¡¢¤ªËßW320¡ßD320¡ßH12¡ï19800¡¢µÞ¿ÜW120¡ßD177¡ßH70¡ï12540¡¢ÃãÂñW121¡ßD121¡ßH14¡ï3850¡¢ÅòÆÝW50¡ßD50¡ßH65¡ï3080Á´¤Æ¡¿¥¿¥¤¥à ¥¢¥ó¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Ê¥¿¥¤¥à ¥¢¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡ËÅÅÏÃ03-5413-3501
¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤»¤¤¤«¡¢ºÇ¶á¡¢¸½¾ì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤é¤»¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤Ä¤¤¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¤³¤Î¤ä¤êÊý¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡ØÃÊ¼è¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¤ê¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡Ø»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ø¤Ç¤â¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÇº¤ß¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³3¡Á4Ç¯¤Ç¤¹¡£²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤À¤È¡¢¡Ø¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¤¤»Ò¤Ï¤¹¤°¼¤á¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡£»ä¼«¿È¡¢¼¸¤é¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¿Í¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢º£¤Ï¡¢¡Ø»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¡Ø°½À¥¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡Ù¤È»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¼¡¼¼«Ê¬¤Î¼õ¤±»ý¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ë¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ë°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿´¤òºÕ¤¯¡£°½À¥¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡È°¦¤Î¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ
¡¼¡¼°½À¥¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¡ÖÊª»ö¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤êÀï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¸µÍè¡¢²¿¤«¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ï»ý¤¿¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´õË¾¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20¡Á30Âå¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥¥Ä¥¥Ä¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÌò¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¼¡¤ÎÌò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ë·Î¸Å¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢´õË¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼½÷Í¥¤Î»Å»ö¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ï²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦Ìò¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±À¤Âå¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¿¤ÀÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤â¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºû½®¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¶Ã¤¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥Ë¥à
½÷À¤ÎÂÎ·¿¤ä´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ëTu es mon Tresor¡Ê¥È¥¥ ¥¨ ¥â¥ó ¥È¥ì¥¾¥¢¡Ë¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ËTANAKA¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡È¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¼çÌò¡É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÄó¾§¤¹¤ëkiuna¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥ª¥ó¡£·¤¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë²òÀÏ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌÚ·¿¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯°é¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¡×·¤¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëKATIM¡Ê¥«¥Á¥à¡Ë¡£¥È¥Ã¥×¥¹¡ï44000¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï41800¤È¤â¤Ë¡¿¥¨¥É¥¹¥È¥í¡¼¥à ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¥È¥¥ ¥¨¥â¥ó ¥È¥ì¥¾¥¢¡ËÅÅÏÃ03-6427-5901¡¡Ãæ¤ËÃå¤¿T¥·¥ã¥Ä¡ï16500¡¿¥¿¥Ê¥« contact@tanakanytyo.com¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ï1327700¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï431000¤È¤â¤Ë¡¿¥¨¥¹¥±¡¼¥Ñ¡¼¥º ¥¢¥Ê¥¶¡¼ ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê¥¥¦¥Ê¡ËÅÅÏÃ080-7508-9967¡¡¥·¥å¡¼¥º¡ï55000¡¿¥«¥Á¥à info@katim.sc
°½À¥¤Ï¤ë¤«
1985Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£04Ç¯¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£13Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¿·ÅçÈ¬½Å¤ÎÀ¸³¶¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½ºîÂ¿¿ô¡£10Ç¯¤è¤ê¡¢¡ÖNEWS23¥¯¥í¥¹¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡ØÀïÁè¡Ù¤òÊ¹¤¯¡×¤Ë½Ð±é¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤ä²ÆìÀï¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¸µ¤òË¬¤Í¡¢13Ç¯¤Ë´äÇÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¿·½ñ¤«¤é¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡ØÀïÁè¡Ù¤òÊ¹¤¯¡×¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£°½À¥¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë6·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢30Âå¸åÈ¾¤ÎÆÈ¿È½÷À¤Î½ª³è¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡Ö½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤ì¤É¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¡¹¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·Ã¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°½À¥¤µ¤ó¡£À¤³¦10ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Ï¥ë¥«¥Î¥¤¥»¥«¥¤ 06¡×¤Ï¡¢6·î18Æü¤ËÈ¯Çä¡£
¡ü¾ðÊó¤Ï¡¢¡ØFRaU JAXURY MOOK Æü¾ï¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ ¤¤¤Þ¤³¤³¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡£¡ÙÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯5·î¡Ë¡£
Photo¡§ND chow¡¡Hair & Make-up¡§Akemi Nakano¡¡Styling¡§Saki Nakazawa¡¡Interview & Text¡§Yoko Kikuchi
°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬º§³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ª³è¡©¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¥ê¥¢¥ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»ûÅÄ²°,
Åìµþ,
³¤,
³ùÁÒ