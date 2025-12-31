Ê¬ÀÏ¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿ºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡ª¥×¥í¤Îº¸ÏÓ¤Ï¿¤ÓÀÚ¤é¤Ê¤¤
¶á¤´¤íºÇÀèÃ¼¤Î²òÀÏ¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤È»ØÆ³¤ËÂ¿¿ô¤Î¿·¾ï¼±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥¤¥ó¥°Æ°ºî¤Ï¤è¤ê¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¼Â¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤µ¤»¤ë¤½¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¡¢Ëè·î¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¥×¥í¤Îº¸ÏÓ¤Ï¿¤Ó¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¥È¥Ã¥×¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢º¸ÏÓ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥È¥Ã¥×¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Çº¸ÏÓ¤ò¡Ö¿¤Ð¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿¤Ó¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ò£Ç£Å£Á£Ò£Ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥ê¥¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢Èôµ÷Î¥¤âÀµ³ÎÀ¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ¶á¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢º¸¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï°Æ³°Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤Ç¡Ö¥ê¥êー¥¹¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÏÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤Ç¤ÎÏÓ¤ÎÆ°¤¤Ï¡Ö¥Ûー¥ë¥É¡×¤Î´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¾ï¼±¡¢É¬¿Ü¡¢¿¿Íý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡££Ç£Å£Á£Ò£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤Ï¡©¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Âçº¹¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ³Ê¤äÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄêÅÙ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤»Ï¤á¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇµÞ²ÃÂ®¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬Æ°¤¤ÎÍð¤ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Æ°¤»Ï¤á¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Çー¥¿¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¤È¥Ú¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²£¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Àþ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±ýÉü¤Ç¡¢ÊÖ¤ê¤Ï¹Ô¤¤ÎÀþ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¹Ô¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢ÊÖ¤ê¤ÏÂ®¤¯¡£¹Ô¤¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢ÊÖ¤ê¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£¹Ô¤¤ÏÂ®¤¯¡¢ÊÖ¤ê¤âÂ®¤¯¡£¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤¾¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤â¤½¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¡×¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
Ã¯¤Ç¤â£±¥äー¥É¤Ç¤â±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Æ»¶ñ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÇÈôµ÷Î¥¤ÏÇã¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤Ç¤¤ë¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥áー¥«ー¤Î¥é¥Ü¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¶â¤«¤±¤º¤ËÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¥È¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÍÍø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â£Ç£Å£Á£Ò£Ó¤Î¥Çー¥¿¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îã³°¤Ï¤³¤³¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èôµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡Ê¤½¤ì¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¼ºÇÔ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¤º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ë¡£
¥¹¥Ôー¥É¤Ï»þ´Ö¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Â®¤¯¿¶¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ®¤µ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤â¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢²òÀâ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
解説■奥嶋誠昭
¡ü¤ª¤¯¤·¤Þ¡¦¤È¤â¤¢¤¡¿1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥¤¥ó¥°²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGEARS¡×¤äÃÆÆ»Â¬Äê´ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥¹¥³ー¥×¡×¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤Îµ¡´ï¤ò¶î»È¤·¤¿»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¢ー¥³ー¥Á¡£¥Ò¥ë¥È¥Ã¥×²£ÉÍ¥¯¥é¥ÖÆâ¤Î¡Ö¥Î¥Ó¥Æ¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£¥Î¥Ó¥Æ¥Ã¥¯½êÂ°¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥¹¥¤¥ó¥° ºÇÅ¬¥¹¥¤¥ó¥°½¬ÆÀÊÔ¡Ù¤ÏÁ´¹ñ½ñÅ¹¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ÊËÜÂÎ980±ß¡ÜÀÇ¡Ë¡£¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥Ñ¥¿ー¥óÊÌ¤Ë²òÀâ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤ò²òÀâ¡£¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÃ£¤Ø¤ÈÆ³¤¯ÃíÌÜ¤Î1ºý¤À¡£