¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï30Æü¡¢12·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎµÄ»öÏ¿¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò½ä¤ê¡¢ÂçÈ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬ÁÛÄêÄÌ¤êÄã²¼¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²¿¿Í¤«¤¬¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬ÂÅÅö¡×¤ÈÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡FOMC¸å¤Ë¸øÉ½¤·¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¡¢26Ç¯¤ËÄÌ¾ï¥Ú¡¼¥¹¤Ç1²óÊ¬¤ÎÍø²¼¤²¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬ÌÜÉ¸¤Î2¡ó¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¤è¤ê³Î¿®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤¿¤á¡¢°ìÄê´ü´ÖÍø²¼¤²¤òÄä»ß¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤È¸ÛÍÑ²¼¿¶¤ì¤Î¤É¤Á¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¤«Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡9¡¢10Î¾Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿FOMC¤Ç¤Ï¡¢¸ÛÍÑ°²½¤Î·üÇ°¤«¤é3²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤¿¡£2¿Í¤¬°Ý»ý¡¢1¿Í¤¬¤è¤êÂçÉý¤Ê°ú¤²¼¤²¤òµá¤áÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£Íø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢FOMC»²²Ã¼Ô´Ö¤Î°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤¬²þ¤á¤ÆÁ¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£