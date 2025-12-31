ÇØ¸å¤Ë¥Á¥é¤Ä¤¯¡Ö¼Â²È¤ÎÂÀ¤µ¡×¡ÄÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÎôÅù´¶¡£¡Ò42ºÐÃÏÊý½Ð¿ÈºÊ¡Ó¤¬SNS¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¤Î¼Ì¿¿¡×¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯º´Æ£»Ö²»¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¡£3ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤ÏÇ¯¼ý800Ëü±ß¤Ç¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ê¤éÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë--¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¯¤È¶»¤Î±ü¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¡È¹±Îã¤ÎÇº¤ß¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª½Å¤â¼õ¤±·Ñ¤°¤ó¤À¡Ä¤¹¤´¤¤¡×
¶¦Æ¯¤¤ÇÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¡£Ë»¤·¤¯¤âËþ¤ÁÂ¤ê¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëº´Æ£»Ö²»¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢SNS¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤ª¤»¤Á¡É¤Î¼Ì¿¿¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÌ£¤Ç¤¹¡×
¡ÖÁÄÊì¤ÎÂå¤«¤éÂ³¤¯¤ª½Å¤Ç¡×
¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¡¢À°¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÈÈþ¤·¤¤¿©Âî¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢»Ö²»¤µ¤ó¤Ï¶»¤Î±ü¤¬¤¤å¤Ã¤ÈÄË¤à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ö²»¤µ¤ó¤ÏÃÏÊý¤Î½Ð¿È¡£¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¹ñÎ©Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢ÅØÎÏ¤Çº£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÏÅìµþ¤ÎÃæ¹â°ì´Ó»äÎ©½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼Â²È¤ÏÍµÊ¡¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¦¿Í¤â¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ä¤ÄÍ¾Íµ¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¡ÈÃÏÈ×¡É¤Ã¤Æ°ìÂå¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤äÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¡£Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Î¤ª¤»¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¤ß¤Ê¤µ¤ó¹µ¤¨¤á¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃÂê¤Ë¤â¾å¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤â¤ªÀµ·î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈSNS¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤Î¤ªÀµ·î¡×¤Î¸÷·Ê¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¤È¼Â²È¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÌ£¤¬²æ¤¬²È¤ÎÌ£¡£Ì¼¤¿¤Á¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤Ì£¤Ç¤¹¡£¤ª½Å¤âµÁ¼Â²È¤¬Âç»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤È¤È¤â¤ËÊÂ¤Ö¡¢À°¤Ã¤¿¹õÆ¦¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê·ª¤¤ó¤È¤ó¡¢¼¿ÅÉ¤ê¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¤ª½Å¡£¤½¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÊÂ¤Ö´ï¤ä¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¡Ö¤ª½Å¤â¡È¼õ¤±·Ñ¤°¡É¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÅÁÅý¤äÃÏÈ×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¼Â²È¤Ç¤â¤ª¤»¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª»®¤Ë¹õÆ¦¤ä¤é°ËÃ£´¬¤¤ä¤é¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¡£¤¢¤Þ¤ê¤ªÀµ·î´¶¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁ¼Â²È¤â¿ÀÆàÀî¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤»¤Á¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤«ÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
»Ö²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¶»¤¬ÄË¤àµ¤»ý¤Á¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤»¤Á¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿»Ö²»¤µ¤ó
¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ö²»¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤»¤Á¤ò°ì¤«¤é¼êºî¤ê¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡È»Ö²»²ÈÎ®¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ª¤»¤Á¡É¡£
¡¦¹õÆ¦¤ÏÉ×¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦ÃÞÁ°¼Ñ¤È¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¡¢ÅÄºî¤ê¤Ï¼Â²È¤ÎÊì¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦¿ô¤Î»Ò¤ä°ËÃ£´¬¤¤Ê¤É¤Ï¹ØÆþÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë
¡¦¤ª½Å¤ÏÍÑ°Õ¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Ïº£¤É¤¤Î¡Ö°ì¿Í°ì»®¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¤ª½Å¤Ï¼¿ÅÉ¤ê¤À¤±¤ì¤É¤â¥â¥À¥ó¤Ê¤ª½Å¤ò¿À³Úºä¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤âSNS¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹©É×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡È¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÌ£¡É¤Ë¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
»Ö²»¤µ¤ó¤Ï¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Ë¹õÆ¦ºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤¬°ÛÍÍ¤Ë¹õÆ¦ºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¡£¡ÖÇ¯Ëö¤ÎµÙ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æü¤«¤éºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¦¤ò¼Ñ¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¼Â²È¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÃÞÁ°¼Ñ¤È¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¡¢ÅÄºî¤ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¡¢ÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÊÙ¶¯¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤¬ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È´î¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤ËÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÍê¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤É¤¤Î¤ª¤»¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡©
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö2026Ç¯¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¤ª¤»¤ÁÎÁÍý°ìÉô¼êºî¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¡Ê°ìÉô¹ØÆþ¡Ë¡×¤Ç34.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼êºî¤ê¤È°ìÉô¹ØÆþ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¡Ê¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ë¡Ë¡×¤¬16.4¡ó¡¢¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡¦¿©¤Ù¤Ê¤¤Í½Äê¡×¤¬14.6¡ó¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï8.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î½àÈ÷¤Ë¤«¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍ½»»Áí³Û¤Ï¡¢¡Ö5,000±ß¡Á10,000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬22.3¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö10,000±ß¡Á15,000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬19.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö5,000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬14.2¡ó¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï15,000±ßÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁØ¤¬5³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª½Å¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö½ÅÈ¢¤Ê¤·¡ÊÂç»®¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡Ë¡×¤Ç40.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ½ÅÈ¢¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤ËÂç»®¤Ê¤É¤ª»®¤Ë¼«Í³¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½ÅÈ¢2ÃÊ¡×¤¬23¡ó¡¢¡Ö½ÅÈ¢3ÃÊ°Ê¾å¡×¤â31¡ó¤ÈÂ¿¤¯¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê·Á¼°¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
»Ö²»¤µ¤ó¤Î¤ª¤»¤Á¤âº£¤É¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶á¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏÈ×¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×
Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢SNS¤Ë¤Ï¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê²ÈÂ²Ê¸²½¡É¤¬½¸ÃæÅª¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»Ö²»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â²È¤Î»ö¾ð¤äÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤»¤Á¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ª¤»¤Á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»Ö²»¤µ¤ó¡£
¤¿¤À¡¢»Ö²»¤µ¤ó¤â°ì²È¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¤ª¤»¤Á¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢Í§¿Í¤¬Ç¯»Ï¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿ºÝ¤Ë¤ª¤»¤Á¤ò¾¯¤·¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÍ§¿Í¤¬¡ØÃÞÁ°¼Ñ¤â¤¤ó¤Ô¤é¤âÅÄºî¤ê¤â¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Í¡£¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»¨¼Ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤é³¤Ï·Æþ¤ê¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡ØÈþÌ£¤·¤¤¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤ÎÌ£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢¤¦¤Á¤Ë¤âÅÁÅý¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À¤ª½Å¤ä¤ªÏÐ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Á¤Ï¤¦¤Á¤Î·Á¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÊì¤Ëº£¤µ¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡È»Ö²»²È¤Î¤ª¤»¤Á¡É¤òºî¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
2026Ç¯¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº