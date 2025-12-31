¡ÚÂç³Ø¼õ¸³¡ÛÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¹â¹»Æþ³Ø°ÊÁ°¡×¤«¤é½ÎÄÌ¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¢ªÂè°ì»ÖË¾¹ç³ÊÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤³Ø½¬³«»Ï»þ´ü¤Ï¡©
¤¸¤å¤±¥é¥ÜÍ½È÷¹»¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³«»Ï»þ´ü¤ÈÂç³Ø¹ç³Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¹â¹»Æþ³Ø°ÊÁ°¡×¤«¤é½ÎÄÌ¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âè°ì»ÖË¾¹ç³ÊÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö¹â3¥¹¥¿¡¼¥ÈÁÈ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»ÖË¾¤¹¤ëÂç³Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬³«»Ï»þ´ü¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬Âç³ØÆþ»î¤Ë¸þ¤±¤Æ½Î¤äÍ½È÷¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô475¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡Á9·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï»äÎ©Âç³Ø¤Î¶èÊ¬¤òÊØµ¹¾å¡¢Æñ´Ø»äÂç¤Ï¡ÖÁá·Ä¾åÍý¡×¡ÖGMARCH¡×¡Ö´Ø´ØÆ±Î©¡×¡¢¾å°Ì¡¦Ãæ·ø»äÂç¤Ï¡ÖÀ®À®ÌÀ³Øà×Ô¢Éð¡×¡ÖËÌÎ¤¡×¡ÖÌ¾¾ë¡×¡ÖÆî»³¡×¡ÖÀ¾Æî³Ø±¡¡×¡ÖÆüÅì¶ðÀì¡×¡Ö»º¶á¹ÃÎ¶¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤Ê¤É¤Î¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï»þ´ü¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹â¹»Æþ³Ø°ÊÁ°¡×¡Ê45.7%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é³Ø½¬½¬´·¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Æñ²½¤¹¤ëÂç³ØÆþ»î¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÆþ»î¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿364¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÂè°ì»ÖË¾Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ò¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³«»Ï»þ´üÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¹»3Ç¯À¸¤«¤é¡×¡Ê75.6%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹â¹»Æþ³Ø°ÊÁ°¤«¤é¡×¡Ê56.2%¡Ë¤ä¡Ö¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é¡×¡Ê54.7%¡Ë¡¢¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤«¤é¡×¡Ê58.5%¡Ë³«»Ï¤·¤¿ÁØ¤Î¹ç³ÊÎ¨¤òÌó20pt¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÁá¤¯»Ï¤á¤ì¤ÐÍÍø¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂè°ì»ÖË¾Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡ÊÏ²¿ÍÀ¸¡¦³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¹»3Ç¯À¸¡×¤«¤é½Î¤äÍ½È÷¹»Åù¤Î¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿À¸ÅÌ¤ÏÂ¾¤Î³ØÇ¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡Ö¤½¤ÎÂ¾»äÂç¡×¡Ê41.7%¡Ë¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¹»¤Ï¡¢¡ÖÉô³èÆ°¤Î°úÂà¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ØËÜ³ÊÅª¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢¼«¿È¤Î³ØÎÏ¤ä»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê»ÖË¾¹»¤òÀßÄê¤·¡¢Ã»´ü½¸Ãæ¤ÇÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¹â¤¤Âè°ì»ÖË¾¹ç³ÊÎ¨¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ì»ÖË¾¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤«¤é¡×¡Ê46.4%¡Ë½Î¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿ÁØ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é¡×¡Ê35.7%¡Ë¤¬Â³¤¡¢Áá´ü¤«¤é¤Î·×²èÅª¤Ê³Ø½¬¤¬¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¹ç³Ê¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢Áá·Ä¾åÍý¡¦GMARCH¡¦´Ø´ØÆ±Î©¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆñ´Ø»äÂç¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é¡×¡Ê17.9%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñ¸øÎ©¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆþ»î²ÊÌÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê²ÊÌÜ¤Ç¹â¤¤´°À®ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆñ´Ø»äÂç¤Ç¤Ï¡¢ÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤ÉÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ³Î¤Ê·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°å³ØÉô¤Þ¤¿¤Ï½Ã°å³ØÉô¡×¤Ø¤Î¹ç³Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»Æþ³Ø°ÊÁ°¤«¤é¡×¡Ê8.9%¡Ë¤È¡Ö¹â¹»3Ç¯À¸¤«¤é¡×¡Ê8.3%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐºö¤Î³«»Ï»þ´ü¤¬Æó¶Ë²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Æ±¹»¤Ï¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬³«»Ï»þ´ü¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÌÜ»Ø¤¹Âç³Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º»ÖË¾¹»¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê³Ø½¬ÆâÍÆ¤ÈºÇÅ¬¤Ê³«»Ï»þ´ü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£