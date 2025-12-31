ÊÌ¤ì¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤Î°ìÇ¯¡¡¹ñÆâ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀáÌÜ¡Ú¹ñÆâÃË½÷10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¸åÊÔ¡Û
º£µ¨¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬³Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø¹ñÆâÃË½÷¡¦¸åÊÔ¡Ù¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤È°®¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á
¢£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á¤¬78ºÐ¤Ç»àµî¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îë¾Êó¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»113¾¡¤ò¸Ø¤ë¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê»á¤¬¡¢23Æü¸á¸å3»þ21Ê¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£1947Ç¯1·î24Æü¡¢ÆÁÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£1965Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¡¦À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢68Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¥´¥ë¥Õ¤ËÅ¾¿È¤·¡¢70Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤È¤È¤â¤ËAON»þÂå¤òÃÛ¤¡¢ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¿Íµ¤¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Ï¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¤é¤ò°éÀ®¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£Å´¿Í¡¦¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¼«¿È½é¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¡¡º¸¼ê¼ó¼ê½Ñ¤Ç¥Ä¥¢¡¼Î¥Ã¦¤ØÏ¢Â³142»î¹ç½Ð¾ì¡Ê2018¡Á2022Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡ÈÅ´¿Í¡É¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¡¢¡ÖÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡×Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¿È½é¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¸¶°ø¤Ïº¸¼ê¼óÄË¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØTFCCÂ»½ý¡Ê¼Ü¹üÂ¦¼ê´ØÀá»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎÂ»½ý¡Ë¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¡£°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤òÁ´µÙ¤·¤¿¡£Á°½µ¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢º£¤ÏÌµÍý¤»¤º¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¤ÏÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨³«ËëÀï¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£57ºÐ¡¦Ã«¸ýÅ°¤¬ÎÞ¤Î¥·¡¼¥ÉÍî¤Á°ì»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£57ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ã«¸ýÅ°¤¬¡Ö¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¾Þ¶â¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÀ¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î»ñ³Ê¤Ç»²Àï¤·¤¿¤¬¡¢14»î¹çÃæÍ½ÁªÄÌ²á¤Ï3»î¹ç¤Î¤ß¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°140°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢QT¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Íèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£1992Ç¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»20¾¡¡¢¾Þ¶â²¦2ÅÙ¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¢£¶âÃ«Âó¼Â¡¦µÈËÜ¤³¤³¤Í¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£12·î3Æü¡¢ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¶âÃ«Âó¼Â¤È¡¢½÷»Ò¥×¥í¤ÎµÈËÜ¤³¤³¤Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æº£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¡£¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¶âÃ«¤È¡¢2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµÈËÜ¤Ï1³ØÇ¯°ã¤¤¡£µÈËÜ¤Ï¡Ö·ëº§¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
2025Ç¯¡¡½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
2025Ç¯¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
2026Ç¯¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÆüÄø
2026Ç¯¡¡¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÆüÄø
Á°Îã¤Ê¤½ÐÍè»ö¤¬Â³½Ð¡¡°ÛÎãÂç²ñ¤Ë¥¯¥ÞÁûÆ°¡¢¸¸¤ÎÍ¥¾¡¤â¡Ú¹ñÆâÃË½÷10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦ÃæÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤È°®¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á
¢£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á¤¬78ºÐ¤Ç»àµî¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îë¾Êó¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»113¾¡¤ò¸Ø¤ë¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê»á¤¬¡¢23Æü¸á¸å3»þ21Ê¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£1947Ç¯1·î24Æü¡¢ÆÁÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£1965Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¡¦À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢68Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¥´¥ë¥Õ¤ËÅ¾¿È¤·¡¢70Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤È¤È¤â¤ËAON»þÂå¤òÃÛ¤¡¢ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¿Íµ¤¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Ï¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¤é¤ò°éÀ®¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£Å´¿Í¡¦¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¼«¿È½é¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¡¡º¸¼ê¼ó¼ê½Ñ¤Ç¥Ä¥¢¡¼Î¥Ã¦¤ØÏ¢Â³142»î¹ç½Ð¾ì¡Ê2018¡Á2022Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡ÈÅ´¿Í¡É¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¡¢¡ÖÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡×Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¿È½é¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¸¶°ø¤Ïº¸¼ê¼óÄË¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØTFCCÂ»½ý¡Ê¼Ü¹üÂ¦¼ê´ØÀá»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎÂ»½ý¡Ë¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¡£°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤òÁ´µÙ¤·¤¿¡£Á°½µ¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢º£¤ÏÌµÍý¤»¤º¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¤ÏÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨³«ËëÀï¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£57ºÐ¡¦Ã«¸ýÅ°¤¬ÎÞ¤Î¥·¡¼¥ÉÍî¤Á°ì»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£57ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ã«¸ýÅ°¤¬¡Ö¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¾Þ¶â¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÀ¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î»ñ³Ê¤Ç»²Àï¤·¤¿¤¬¡¢14»î¹çÃæÍ½ÁªÄÌ²á¤Ï3»î¹ç¤Î¤ß¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°140°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢QT¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Íèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£1992Ç¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»20¾¡¡¢¾Þ¶â²¦2ÅÙ¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¢£¶âÃ«Âó¼Â¡¦µÈËÜ¤³¤³¤Í¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£12·î3Æü¡¢ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¶âÃ«Âó¼Â¤È¡¢½÷»Ò¥×¥í¤ÎµÈËÜ¤³¤³¤Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æº£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¡£¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¶âÃ«¤È¡¢2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµÈËÜ¤Ï1³ØÇ¯°ã¤¤¡£µÈËÜ¤Ï¡Ö·ëº§¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
2025Ç¯¡¡½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
2025Ç¯¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
2026Ç¯¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÆüÄø
2026Ç¯¡¡¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÆüÄø
Á°Îã¤Ê¤½ÐÍè»ö¤¬Â³½Ð¡¡°ÛÎãÂç²ñ¤Ë¥¯¥ÞÁûÆ°¡¢¸¸¤ÎÍ¥¾¡¤â¡Ú¹ñÆâÃË½÷10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦ÃæÊÔ¡Û