¡ÚÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ëÌÔ°Ò¤Ç¼Ò°÷¥À¥ó¥µ¡¼¥Ô¥ó¥Á¡¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·ºî¡Ö¤¦¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡×PR
¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì(¥Æ¥ì¶Ì)¤ÎÀµ·î¹±ÎãÆÃÈÖ¡ØÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Ù(1·î1Æü19:00¡Á ¢¨ºÆÊüÁ÷¡§Æ±11Æü19:00¡Á)¡£Ç¯¡¹Ëá¤¤¬¤«¤«¤ë½Ð¾ì¼Ô¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¤ª·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÀ¯ºâ³¦¿Í¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¸©¤ò±Û¤¨¤Æ¡Èºë¶Ì¤Î´ñº×¡É¤È°¦¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï11·î29Æü¡¢ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ýÏ¿¤ò¼èºà¡£Á´½Ð¾ì¼Ô¤ËËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢18²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥µ¥ó¤ÎÀîËÜÉðÉ§²ñÄ¹¤È¡¢16²óÌÜ¤ÎÀ¶¿åÍ¦¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹¤À¡£
(º¸¤«¤é)¥µ¥¤¥µ¥ó¤ÎÀîËÜÉðÉ§²ñÄ¹¡¢À¶¿åÍ¦¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹¡¡(C)¥Æ¥ì¶Ì
¡û²ñÄ¹¾ºÇ¤¡¢¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬½¢Ç¤¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³
ËèÇ¯¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÀîËÜ²ñÄ¹¤À¤¬¡¢º£Ç¯Áª¤ó¤À¶Ê¤Ï¡Ö¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤»¡×¡£¡Ö¡ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¼!¡É¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
ËÉÙ¤ÊÎý½¬ÎÌ¤Ë¤è¤ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¾Êª¤À¤¬¡¢¡Ö¼Â¤ÏÂ¤òÇ±ºÃ¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÀÜ¹ü±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü½é¤á¤ÆÁ´°÷¤½¤í¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥Á¤Ë½±¤ï¤ì¤¿º£²ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ò°÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
25Ç¯¤Ï¼ÒÄ¹¤«¤é²ñÄ¹¤Ë¾ºÇ¤¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤Ë¤â½¢Ç¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È¤¤¤¦ÇÏ¼ÖÆ»¡¦ÌÚÂ¼ÆÁ¼£Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£¡ÖÆ±¤¸»þ´ü¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤Ç¡È¿·¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¼Ò°÷¥À¥ó¥µ¡¼¤â»²²Ã¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼êÏÃ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡×»ÈÌ¿´¶
À¶¿å»ÔÄ¹¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¡£¡ÖNHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÊª¸ìÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø±ºÏÂ¤¦¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ô³°¤Î³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¶Ê¤ÎÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Ëè²ó¡¢¼êÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¶¿å»ÔÄ¹¡£Á°Ç¯¤ÎTHE BLUE HEARTS¡ÖTRAIN-TRAIN¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢Æñ°×ÅÙ¤â²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¼êÏÃÅª¤Ë¤Ï·ë¹½Â®¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£10·î¤¯¤é¤¤¤«¤éÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
2025Ç¯¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï¼êÏÃ¸À¸ì¾òÎã¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼êÏÃ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ØÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡¢¨¡Ú¡¡¡ÛÆâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô
1¡§Åìµþ¥¬¥¹(³ô)ºë¶Ì»Ù¼Ò¡¦ÀÄÌÚ·ò»Ù¼ÒÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×
2¡§¹ÔÅÄ»Ô¡¦¹ÔÅÄË®»Ò»ÔÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡ÖÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡×
3¡§YKKAP(³ô)ºë¶Ì»Ù¼Ò¡¦¿åÌî¾´Æó »Ù¼ÒÄ¹¡Ú3¡Û¡¿EXILE¡ÖChoo Choo TRAIN¡×
4¡§È·»³Ä®¡¦¾®ÀîÃÎÌéÄ®Ä¹¡Ú½é¡Û¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¡Ö(¤á)ÁÈ¤Î¿Í¡×
5¡§(³ô)¥³¥Þ¡¼¥à¡¦¾®¾¾·¯·Ã²ñÄ¹¡Ú4¡Û¡¿¡Ö¥³¥Þ¡¼¥à30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡ÁÇ½³Ú àÏ¡¹-¤³¤³¤í¤Þ¡Á¤ë¤¯ ¤³¤É¤â¥Ñ¥ï¡¼GO!!¡Á¡×¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê
6¡§(³ô)ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¦Ê¡²¬Áï¼ÒÄ¹¡Ú5¡Û¡¿¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡×
7¡§ÃáÉã»Ô¡¦À¶ÌîÏÂÉ§»ÔÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿¾®Âô·òÆó feauturing ¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¡Öº£Ìë¤Ï¥Ö¥®¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×
8¡§ºë¶Ì¸©µÄ²ñ¡¦ÇòÅÚ¹¬¿ÎµÄÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿¤Ê¤Ã¤¯¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡ÁFIVE¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¤¥Á¥´¿ä¤·¤Ã¤¹! Í¥¾¡¡Á¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼!¡×
9¡§(³ô)¥·¥¿¥é¶½»º¡¦Àß³ÚÎµÌé¼ÒÄ¹¡Ú2¡Û¡¿Ä¹Þ¼¹ä¡Ö¾ðÇ®¡×
10¡§¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹ÏÂ¤ß¤ÎÎ¤¡¦»³ÃæÏÂ»ÒÍý»öÄ¹¡Ú18¡Û¡¿¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¡Ö»°É´Ï»½½¸ÞÊâ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
11¡§²³Àî»Ô¡¦¾®Ìî¹îÅµ»ÔÄ¹¡Ú7¡Û¡¿¾¾¤¿¤«»Ò¡ÖLet It Go¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×
12¡§(³ô)ÇÏ¼ÖÆ»¡¦ÌÚÂ¼ÆÁ¼£Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ú19¡Û¡¿ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡ÖÆó¿Í¤ÎÀ¤³¦¡×
13¡§(³ô)¥µ¥¤¥µ¥ó¡¦ÀîËÜÉðÉ§²ñÄ¹¡Ú18¡Û¡¿ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤»¡×
14¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¦À¶¿åÍ¦¿Í»ÔÄ¹¡Ú16¡Û¡¿¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
15¡§(³ô)À¶¿å±à¡¦À¶¿å»ÖËà»Ò¼ÒÄ¹¡Ú34¡Û¡¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ü¥Á¥§¥Ã¥ê¡ÖCon Te partiro¡×
16¡§ºë¶Ì¸©¡¦ÂçÌî¸µÍµÃÎ»ö¡Ú6¡Û¡¿DREAMS COME TRUE¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¡×
